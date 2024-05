Italia-Germania, streaming gratis e diretta TV Rai Sport o DAZN? Dove vedere VNL femminile

Presentazione e come seguire in tv e straming la sfida Italia-Germania, valevole per la seconda giornata della Nations League di volley femminile, in programma giovedì 16 maggio alle ore 13. All'esordio le azzurre sono state sconfitte dalla Polonia, con il risultato di 3-0.

Domani pomeriggio alle ore 13 all'"Antalya Spor Salonu" di Adalia(Turchia) si disputerà il match Italia-Germania valevole per la seconda giornata della Nations League di volley femminile. Nel turno inaugurale, le azzurre hanno perso contro la Polonia per 3-0 (28-26, 25-23, 25-21, i parziali), mentre le tedesche hanno sconfitto la Francia con lo stesso punteggio (25-22, 25-14, 25-22).

Sono 72 i precedenti complessivi che vedono l'Italia nettamente in vantaggio per 50-22; nell'ultima sfida giocata lo scorso 23 ottobre l'Italia si è imposta per 3-0 (35-20, 25-22, 25-15), nella sfida valida per il torneo preolimpico.

La prima fase di VNL viene disputata con girone all'italia (16 le squadre partecipanti), dove le prime sette classificate e la nazionale del paese organizzatore delle Final Eight, ovvero la Thailandia, (nel caso in cui sia arrivata tra le prime sette si qualifica l'ottava classifica), si qualificheranno alla fase finale, mentre l'ultima classificata sarà retrocessa in Volleyball Challenger Cup. La fase finale, sarà disputata con quarti di finale, semifinale, finale per il terzo posto e finale per il primo posto.

VNL femminile, dove vedere Italia-Germania in tv e streaming

L'incontro di VNL femminile tra Italia-Germania sarà visibile sulla piattaforma DAZN, con telecronaca a cura di Maria Pia Beltran. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.

Come nelle precedenti stagioni anche quest'anno le partite delle azzurre si potranno seguire anche in diretta streaming su Volleyball World TV (tv.volleyballworld.com).

