Italia Svezia, streaming live e diretta tv: dove vedere l’esordio stagionale delle azzurre

Mercoledì 8 e giovedì 9 maggio, prima a Novara e poi a Piacenza, l’Italia di Julio Velasco scenderà in campo contro la Svezia per i primi due test match che serviranno per preparare al meglio la Volleyball Nations League. Ecco dove vedere la partita e le convocate

Mercoledì 8 maggio alle ore 19:00 al PalaIgor di Novara andrà in scena l’esordio stagionale della Nazionale Italiana di pallavolo femminile contro la Svezia. Sfida che aprirà le due giornate di test match, entrambe contro la nazionale a tinte gialloblù, e che servirà per preparare al meglio la Volleyball Nations League. Come detto più volte, il torneo itinerante quest’anno avrà un ruolo decisivo per la qualificazione dell’Italia di Julio Velasco alle Olimpiadi di Parigi 2024. Competizione che prenderà il via ad Antalya il 14 maggio contro la Polonia. Ecco di seguito le convocate del ct azzurro e dove vedere il primo dei due test delle azzurre.

Dove vedere Italia Svezia femminile in diretta tv e streaming

Sarà possibile seguire il test match tra Italia e Svezia, che andrà in scena al PalaIgor di Novara, in diretta tv sul canale Eurosport 1 e in diretta streaming sulla piattaforma Discovery Plus.

Italia Svezia: le convocate di Velasco e Bregoli

Questo l'elenco delle giocatrici convocate per il doppio match amichevole tra Italia e Svezia, domani a Novara e giovedì a Piacenza:

ITALIA - Yasmina Akrari, Carlotta Cambi (Wash4green Pinerolo); Ekaterina Antropova, Linda Nwakalor (Savino Del Bene Scandicci); Sara Bonifacio, Caterina Bosetti, Francesca Bosio, Anna Danesi, Eleonora Fersino (Igor Gorgonzola Novara); Rebecca Piva, Benedetta Sartori (E-Work Busto Arsizio); Alice Degradi, Camilla Mingardi (Megabox Ond. Savio Vallefoglia); Stella Nervini (Volley Bergamo 1991); Sylvia Nwakalor (Toray Arrows); Loveth Omoruyi, Ilaria Spirito (Reale Mutua Fenera Chieri). Allenatore: Julio Velasco.

SVEZIA - Vilma Julevik 16, Hilda Gustafsson 12, Paulina Lindberg 27, Emmy Andersson 25, Filippa Brink 13, Anna Haak 17, Cecilia Malm 5, Alexandra Lazic 11, Saga Nilsson 8, Linda Andersson 3, Julia Nilsson 18, Kirsten van Leusen 23, Hedda Broberg 20. Allenatore: Giulio Bregoli.

Italia Svezia: le parole delle protagoniste

Eleonora Fersino ha parlato ai canali ufficiali della Federvolley alla vigilia della sfida amichevole contro la Svezia. Ecco le sue parole:

“In questo periodo stiamo lavorando tantissimo sia dal punto di vista fisico, sia da quello tecnico. La partita di domani rappresenterà un bel test per capire a che punto siamo, anche se logicamente non siamo ancora al top della forma. Nei collegiali al Pavesi ci stiamo focalizzando sul trovare i giusti meccanismi e provare in campo le nuove cose chieste dal mister. Ci vorrà del tempo per tirare fuori tutte le nostre potenzialità, in questo momento i carichi di lavoro si fanno sentire e le gambe sono appesantite. Tutta questa preparazione, però, è fondamentale in vista dell’intensa stagione che ci aspetta, a partire dalla Volleyball Nations League. Sappiamo tutti l’importanza di questo torneo, è decisivo per la qualificazione olimpica, dovremo subito partire forte. La VNL è una competizione particolare, disputi tante partite e ti alleni poco. Oltre a ottenere i risultati ogni match diventa un’occasione utile per crescere a livello di gioco e trovare l’armonia di squadra. Sono felice di tornare al PalaIgor in una veste diversa, è un orgoglio farlo con indosso la maglia della nazionale. Rivedrò tante facce amiche e di tifosi, sono sicura che sarà una bella emozione”.