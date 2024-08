Ivan Zaytsev potrebbe lasciare la pallavolo per dedicarsi al beach volley con Daniele Lupo: il sogno si chiama...

Nelle ultime ore è uscita la clamorosa indiscrezione, che l'opposto classe '88, avrebbe intenzione di lasciare la pallavolo per dedicarsi al beach volley insieme al romano Daniele Lupo, con quest'ultimo che non è riuscito a qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi, insieme ad Enrico Rossi.

In queste ultime ore nel mondo del volley è uscita una clamorosa notizia, ovvero quella che l'opposto (nell'ultima stagione in forza alla Lube Civitanova), Ivan Zaytsev, potrebbe lasciare la pallavolo e provare la strada del beach volley, dove farebbe coppia con Daniele Lupo, argento olimpico a Rio de Janeiro 2016, con l'obiettivo principale di partecipare alle Olimpiadi del 2028 che saranno in programma a Los Angeles (California).

Ricordiamo che Lupo ha annunciato sul suo profilo Instagram, la fine del progetto sportivo che ha affrontato in coppia con Enrico Rossi che purtroppo non ha dato i risultati che la coppia sperava, visto che hanno mancato la qualificazione olimpici a Parigi 2024 e dunque il romano classe '91 ha deciso di cominciare nelle prossime settimane ad allenarsi insieme allo "Zar". Il primo indizio di questa possibile duo è la loro presenza alla 25ª edizione del torneo "King & Queen of the beach" -" in programma dal 20 al 22 giugno ad Alba Adriatica (Teramo).

Per Zaytsev sarebbe un ritorno alle vecchie origini, quando non ancora ventenne vinse il titolo italiano nel 2008 in insieme a Giorgio Domenghini.