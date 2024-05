Trento Jastrzebski Wegiel, streaming live e diretta tv: dove vedere la finale di Champions League

E' tempo di finale per l'Itas Trentino che, nella giornata di domenica 5 maggio alle ore 16:00, si giocherà la Champions League ad Antalya contro i polacchi del Jastrzebski Wegiel. Ecco i dettagli sul match e dove vederlo in diretta tv e streaming

Domenica 5 maggio alle ore 16:00 (italiane) alla Sports Hall di Antalya andrà in scena la finale di CEV Champions League di pallavolo maschile tra Itas Trentino e Jastrzebski Wegiel. Per la formazione di coach Fabio Soli sarà la terza SuperFinals da giocare contro una squadra polacca, dopo quelle del 2021 e 2022 ed entrambe perse contro il Kedzierzyn-Kozle. Inoltre, Trento e i campioni di Polonia si sfidano per la seconda volta assoluta in CEV Champions League dopo la semifinale vinta nel 2011 dalla formazione altoatesina. Ecco di seguito i dettagli e dove vedere quella che si prospetta una delle partite di pallavolo in assoluto più viste al mondo del 2024.

Dove vedere Trento Jastrzebski Wegiel in diretta tv e streaming

La Finale di CEV Champions League alla Sports Hall tra Trento e Jastrzebski Wegiel godrà di una copertura televisiva eccezionale, andando ad interessare tutti i cinque continenti e venendo trasmessa in diretta da (almeno) ventisei nazioni. In Italia, il match in porgramma domenica 5 maggio alle ore 16, sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN.

Finale CEV Champions League: l'elenco completo delle televisioni

Ecco di seguito l'elenco completo delle televisioni che garantiranno la copertura televisiva della finale tra Trento e Jastrzebski Wegiel: DAZN (Italia), Polsat (Polonia), Cytavisione (Cipro), Cosmote TV (Grecia), Arena Sport (Bosnia Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Croazia, Slovenia e Serbia), Saran (Turchia), Sportcast Taiwan (Taiwan), Match Tv (Russia), JOJ Sport (Slovacchia), Max Sport (Bulgaria), Czech TV (Repubblica Ceca), Sport TV (Portogallo), Arena4 Network (Ungheria), Orf (Austria), Sport Deutschland Tv (Germania), Charlton Sport 1 (Israele), ViaPlay (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord). La copertura in tutto il resto del mondo sarà garantita dalla piattaforma Eurovolley.tv.