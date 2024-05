Volley, l'Italia vince ancora. Le parole delle protagoniste

Secondo successo consecutivo per l'Italia femminile del volley che a Piacenza ha superato la Svezia ancora per 3-0. Continua la marcia di avvicinamento delle azzurre di Julio Velasco alla Volleyball Nations League con il ticket per Parigi 2024 ancora da staccare.

L'Italia del volley femminile replica il successo contro la Svezia e si impone sulle scandinave ancora con il risultato di 3-0. Buone le indicazioni per il ct Julio Velasco.

Il tabellino di Italia-Svezia

L'Italia del volley replica la vittoria contro la Svezia per 3-0 e si prepara ora per la partenza in Turchia dove inizerà la Volleyball Nations League. Il ct Julio Velasco ha sfruttato questi due test per fare numerosi esperimenti. Ecco il tabellino di Italia-Svezia:

Tabellino: ITALIA - SVEZIA 3-0 (25-17, 25-22, 25-20)

ITALIA: Cambi 2, Omoruyi 9, L. Nwakalor 4, Antropova 4, Nervini 6, Bonifacio 10. Fersino (L). Piva 2, Mingardi 4, Bosio 1, Degradi 5, Akrari 1. N.e: Sartori e Bosetti. All. Velasco

SVEZIA: Haak A. 9, Nilsson 8, Lindberg 10, Lazic 10, Andersson 5, Julevik 3. Andersson N (L). Malm, Gustafsson, Brink. N.e: Van Leusen, Lindberg P., Haak A., Broberg. All. Bregoli

Arbitri: Cerra e Stellato

Le parole delle protagoniste

Queste le parole delle protagoniste azzurre raccolte sul sito della Federazione italiana pallavolo:

SARA BONIFACIO: «Con queste due gare abbiamo avuto modo di testare tutto il lavoro fatto in palestra nelle ultime settimane. Sono arrivate due vittorie che ci danno ancora più carica in vista della Volleyball Nations League. Siamo molto cariche e ambiziose, sappiamo che la VNL qualificherà all'Olimpiade e in questo momento è il nostro grande obiettivo. Possiamo ancora crescere tanto, ovviamente, non siamo ancora nemmeno al completo. Quello che siamo state in grado di mettere in campo rappresenta un inizio positivo, dal quale partire per trovare il nostro gioco ».

CAMILLA MINGARDI: «Sono davvero molto contenta per queste due vittorie nette, a noi serviva provare un po' di cose in vista della prima tappa della VNL. Tutte siamo riuscite a giocare, trovando un po' di spazio in vista della prima tappa in Turchia. Alcune ragazze hanno lavorato 5 settimane, mentre altre si sono aggiunte dopo in collegiale, però penso che ci sia già una buona intesa. Nel gruppo c'è tanta voglia di lavorare, tutte abbiamo in testa lo stesso obiettivo».