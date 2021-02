Rugby Peroni Top10: Petrarca in vetta da solo, Calvisano aggancia Rovigo al secondo posto

I quattro recuperi del massimo campionato italiano di rugby Peroni Top10 fanno registrare i successi interni del Petrarca Padova sulla Lazio e del Viadana sulle Fiamme Oro e le affermazioni esterne del Calvisano sul Colorno e del Valorugby Emilia sul Mogliano.

Nessuna sorpresa nel testa-coda andato in scena allo stadio Memo Geremia. La capolista Argos Petrarca Rugby Padova allunga a dieci la striscia iniziale di vittorie regolando con un perentorio 56-7 la S.S. Lazio Rugby ultima in graduatoria. L’affermazione con bonus offensivo mettendo a segno otto mete consente alla formazione diretta da Andrea Marcato d’issarsi solitaria in vetta alla classifica e vantare, pur avendo giocato due gare in meno, cinque lunghezze di vantaggio sul tandem composto da FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e Kawasaki Robot Calvisano approdato anch’esso a quota 41 dopo la vittoria con punto di bonus ottenuta in trasferta contro una coriacea HBS Colorno per 26-14. La compagine emiliana, dopo aver ribaltato in avvio di ripresa la situazione a proprio favore portandosi dallo 0-12 al 14-12, cede nel finale a quella lombarda a segno con le mete di capitan Morelli e D’Amico e le conseguenti puntuali trasformazioni di Hugo.

Il Valorugby Emilia scivola in quarta posizione non riuscendo, a differenza del Kawasaki Robot Calvisano, a conseguire il bonus offensivo nel sofferto ma prezioso successo per 24-19 riportato sul Mogliano Rugby nell’inedito scenario del “Monigo” di Treviso. Terzo ko di fila per la squadra veneta, raggiunta, nonostante il bonus difensivo, al quinto posto a quota 25 dal Rugby Viadana protagonista allo “Zaffanella” di un’affermazione senza bonus sulle Fiamme Oro Rugby per 24-7.

PERONI TOP10 – RISULTATI DEI RECUPERI

Seconda giornata

HBS Rugby Colorno – Kawasaki Robot Calvisano 14-26 (0-12)

Argos Petrarca Rugby Padova – S.S. Lazio Rugby 56-7 (35-0)

Quarta giornata

Mogliano Rugby – Valorugby Emilia 19-24 (11-7)

Sesta giornata

Rugby Viadana – Fiamme Oro Rugby 24-7 (10-0)

CLASSIFICA

01. Argos Petrarca Rugby Padova 46 (giocate 10)

02. Kawasaki Robot Calvisano 41 (g. 12)

03. FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta 41 (g. 12)

04. Valorugby Emilia 40 (g. 12)

05. Rugby Viadana 25 (g. 11)

06. Mogliano Rugby 25 (g. 12)

07. Fiamme Oro Rugby 23 (g. 12)

08. Sitav Rugby Lyons Piacenza 22 (g. 13)

09. HBS Rugby Colorno 13* (g. 12)

10. S.S. Lazio Rugby 2 (g. 10)

*4 punti di penalizzazione.