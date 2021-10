Rugby Peroni TOP10, 5ª giornata: il Petrarca vola via, il Valorugby torna al secondo posto

L’esito dei confronti della quinta giornata del massimo campionato italiano di rugby Peroni TOP10 determina sensibili variazioni nella zona alta della classifica. Il Petrarca Padova, vittorioso in casa sulle Fiamme Oro, consolida il primato nel torneo. I “Tuttoneri”, complici le sorprendenti sconfitte subite in terra emiliana dai campioni d’Italia della FEMI-CZ Rovigo contro l’HBS Colorno (insediatasi al terzo posto) e dal Transvecta Calvisano contro la Sitav Lyons Piacenza, si ritrovano con cinque lunghezze di vantaggio sulla prima inseguitrice, tornata ad essere il Valorugby Emilia. I “Diavoli”, reduci da due ko di fila, conseguono al “Lanfranchi” di Parma l’unico successo con bonus della giornata a spese del Viadana.

Nello scontro diretto sul fondo della classifica, andato in scena nella capitale, il Mogliano s’impone a fatica su una Lazio riuscita quantomeno a strappare il punto di bonus difensivo. Il campionato, fermo nel prossimo weekend per l’impegno di sabato a Madrid contro la Spagna della seconda selezione azzurra, riprenderà venerdì 5 novembre con l’anticipo del sesto turno tra la FEMI-CZ Rovigo e il Viadana.

Rugby Peroni TOP10

I risultati della quinta giornata

S.S. Lazio Rugby vs Mogliano Rugby 25-30 (8-27) (punti: 1-4)

Petrarca Rugby Padova vs Fiamme Oro Rugby 21-13 (16-3) (punti: 4-0)

HBS Rugby Colorno vs Rugby Transvecta Calvisano 21-16 (6-6) (punti: 4-1)

Sitav Rugby Lyons Piacenza vs FEMI-CZ Rovigo 30-19 (9-13) (punti: 4-0)

Valorugby Emilia vs Rugby Viadana 38-6 (24-3) (punti: 5-0)

La classifica

01. Petrarca Rugby Padova 23

02. Valorugby Emilia 18

03. HBS Rugby Colorno 15

04. FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta* 14

05. Rugby Transvecta Calvisano 14

06. Fiamme Oro Rugby 12

07. Sitav Rugby Lyons Piacenza 9

08. Rugby Viadana 7

09. Mogliano Rugby* 6

10. S.S. Lazio Rugby 3

* Una partita in meno.

Il prossimo turno

HBS Rugby Colorno vs Lazio Rugby (7 novembre)

Rugby Transvecta Calvisano vs Petrarca Rugby Padova (7 novembre)

Mogliano Rugby vs Sitav Rugby Lyons Piacenza (7 novembre)

Fiamme Oro Rugby vs Rugby Viadana (7 novembre)

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta vs Valorugby Emilia (5 novembre)