Rugby, dove vedere Sei Nazioni: streaming gratis e diretta in chiaro?

Da oggi 5 febbraio fino al 19 marzo sarà in programma il torneo Sei Nazioni con gli azzurri che debutteranno domenica contro la Francia allo Stade de France di Parigi, mentre il debutto casalingo avverrà domenica 13 allo stadio Olimpico di Roma contro l’Inghilterra.

Programma completo:

Prima giornata

Sabato 5 febbraio 2022

15.15, Irlanda-Galles (Aviva Stadium, Dublino)

17.45, Scozia-Inghilterra (Murrayfield, Edimburgo)

Domenica 6 febbraio 2022

16.00 Francia-Italia (Stade de France, Parigi)

Seconda giornata

Sabato 12 febbraio 2022

15.15, Galles-Scozia (Principality Stadium, Cardiff)

17.45, Francia-Irlanda (Stade de France, Parigi)

Domenica 13 febbraio 2022

16.00 Italia-Inghilterra (Stadio Olimpico, Roma)

Terza giornata

Sabato 26 febbraio 2022

15.15, Scozia-Francia (Murrayfield, Edimburgo)

17.45, Inghilterra-Galles (Twickenham, Londra)

Domenica 27 febbraio 2022

16.00 Irlanda-Italia (Aviva Stadium, Dublino)

Quarta giornata

Venerdì 11 marzo 2022

21.00 Galles-Francia (Principality Stadium, Cardiff)

Sabato 12 marzo 2022

15.15, Italia-Scozia (Stadio Olimpico, Roma)

17.45, Inghilterra-Irlanda (Twickenham, Londra)

Quinta giornata

Sabato 19 marzo 2022

15.15, Galles-Italia (Principality Stadium, Cardiff)

17.45, Irlanda-Scozia (Aviva Stadium, Dublino)

21.00 Francia-Inghilterra (Stade de France, Parigi)

Dove vedere Sei Nazioni in tv e streaming

Il Sei Nazioni sarà visibile su Sky Sport Uno (ch.201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e su Sky Sport Arena (ch. 204); per gli abbonati di Sky il torneo sarà a disposizione tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

Ci sarà la possibilità anche di seguire i match su NOW TV, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.

Gli incontri dell’Italia saranno visibili anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 del decoder Sky), compreso lo streaming gratuito sul sito del canale.

Sei Nazioni 2021, Italia-Francia 10-50: gli highlights