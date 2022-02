Rugby Peroni TOP10: il Petrarca vola a +12

Nella tredicesima giornata del campionato di rugby Peroni TOP10 il Petrarca Padova riallunga in vetta alla classifica. I tuttoneri” si lasciano prontamente alle spalle il primo ko stagionale subito al “Mirabello” conseguendo nel derby veneto disputato davanti al proprio pubblico contro il Mogliano un largo successo per 42-10. La settima affermazione in altrettanti impegni interni consente alla squadra diretta da Andrea Mercato di salire a quota 53 e portare a dodici le lunghezze di vantaggio sul Valorugby Emilia incappato, dopo sei vittorie di fila, in una sconfitta esterna per 26-13 contro il Transvecta Calvisano. I gialloneri, al ritorno in campo in campionato dopo oltre due mesi, forniscono una notevole prova a livello difensivo compiendo un passo importante verso la zona playoff ora distante solo cinque punti.

Prosegue la risalita dei campioni d’Italia della FEMI-CZ Rovigo Delta. I Bersaglieri, a seguito del quarto successo consecutivo riportato a Colorno per 33-26, si ritrovano, a quota 34, a condividere (con tre partite in meno disputate) il gradino più basso del podio proprio con la compagine parmense. Le Fiamme Oro tengono vive le speranze di approdo ai playoff aggiudicandosi a fatica (33-28) in trasferta il sentito derby capitolino contro il fanalino di coda Lazio. Il quadro dei risultati è completato dalla sorprendente affermazione esterna di misura (22-21) colta dal Viadana contro il Sitav Lyons Piacenza. La seconda vittoria di fila permette alla formazione lombarda d’insediarsi in settima posizione scavalcando, seppur di una sola lunghezza, quella emiliana.

Rugby, Peroni TOP10: i risultati della 13ª giornata

Rugby Transvecta Calvisano vs Valorugby Emilia 26-13 (23-6) Punti: 4-0

Sitav Rugby Lyons Piacenza vs Rugby Viadana 21-22 (11-9) Punti: 1-4

Petrarca Rugby Padova vs Mogliano 42-10 (28-10) Punti: 5-0

S.S. Lazio Rugby vs Fiamme Oro Rugby 28-33 (22-21) Punti: 1-4

HBS Rugby Colorno vs FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta 26-33 (17-17) Punti: 1-4

Rugby, Peroni TOP10: la classifica

01. Petrarca Rugby Padova 53 (12)

02. Valorugby Emilia 41 (11)

03. FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta 34 (10)

04. HBS Rugby Colorno 34 (13)

05. Rugby Transvecta Calvisano 29 (10)

06. Fiamme Oro Rugby 25 (10)

07. Rugby Viadana 23 (12)

08. Sitav Rugby Lyons Piacenza 22 (11)

09. Mogliano Rugby 11 (10)

10. S.S. Lazio Rugby 7 (13)

Rugby, Peroni TOP10: recuperi e prossimo turno

Decima giornata (recupero)

Sitav Rugby Lyons Piacenza vs Petrarca Rugby Padova (18 febbraio)

Ottava giornata (recuperi)

Mogliano Rugby vs Valorugby Emilia (19 febbraio)

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta vs Fiamme Oro Rugby (19 febbraio)

Prossimo turno

Fiamme Oro Rugby vs Petrarca Rugby Padova (26 febbraio)

Rugby Viadana vs Valorugby Emilia (26 febbraio)

Rugby Transvecta Calvisano vs HBS Rugby Colorno (27 febbraio)

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta vs Sitav Rugby Lyons Piacenza (27 febbraio)

Mogliano Rugby vs S.S. Lazio Rugby (27 febbraio)