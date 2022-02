Rugby Peroni TOP10: stasera il recupero Sitav Lyons Piacenza-Petrarca Padova

Il primo dei tre recuperi del campionato italiano di rugby Peroni TOP10, in programma tra oggi e domani, vedrà stasera (ore 19:00) al “Walter Beltrametti” la Sitav Rugby Lyons Piacenza, ottava con 22 punti all’attivo in undici gare (5 successi e 6 ko), ricevere la visita del Petrarca Padova in vetta a quota 53 con 12 incontri disputati (11 vittorie e 1 sconfitta).

Come arrivano le due contendenti

Nell’ultimo turno la Sitav Lyons Piacenza non è riuscita a lasciarsi alle spalle il ko esterno contro le Fiamme Oro. Davanti al proprio pubblico, i bianconeri hanno, infatti, ceduto di misura (21-22) al Viadana. Il Petrarca Padova è invece tornato al successo dopo la prima battuta d’arresto stagionale patita al “Mirabello” contro il Valorugby Emilia aggiudicandosi nettamente (42-10) il derby casalingo contro il Mogliano.

Sitav Lyons Piacenza in casa vs Petrarca Padova in trasferta

Nei sei incontri interni, sin qui disputati, la Sitav Lyons Piacenza ha conseguito tre vittorie e altrettante sconfitte. La formazione guidata da Gonzalo Garcia e Carlo Orlandi, prima di soccombere contro il Viadana, aveva inanellato sul proprio terreno brillanti affermazioni a spese di squadre quotate come i campioni d’Italia della FEMI-CZ Rovigo Delta, il Colorno e il Rugby Transvecta Calvisano. Il Petrarca Padova, dal canto suo, deteneva una striscia iniziale aperta di quattro successi esterni al momento di scendere in campo a Reggio Emilia.

Le dichiarazioni alla vigilia di Sitav Lyons Piacenza-Petrarca Padova

Carlo Orlandi, allenatore degli Avanti della Sitav Lyons Piacenza: “La squadra è in forma, non abbiamo nuovi infortuni e il morale del gruppo è alto. Siamo reduci da due partite “buttate”, ma è in questi momenti che dobbiamo mostrare la nostra maturità e il nostro vero valore. La nostra pecca più grande è stata non concretizzare le occasioni avute, perché sul piano del gioco abbiamo disputato due ottime partite. Abbiamo analizzato i nostri errori e siamo pronti a fornire una grande prestazione. L’obiettivo è stare in partita e giocarcela fino alla fine: inutile nascondersi, il Petrarca è una squadra forte e scende sempre in campo per mettere sotto l’avversario, noi dovremo giocare le nostre possibilità al meglio con tutto il nostro orgoglio e coraggio”.

Andrea Marcato, coach del Petrarca Padova: “Ci aspettiamo una partita molto dura. Il campo è ostico, molte big qui hanno perso. Sappiamo sarà una partita difficilissima e fare punti a Piacenza vale doppio. È stata una settimana più corta ma buona nei contenuti, vogliamo farci trovare pronti. Piacenza è molto ben allenata, ha un asse argentino attorno al quale ruota il gioco della squadra. Giocheremo di sera, vedremo le condizioni climatiche. Sarà una battaglia fisica, il nostro obiettivo è arrivare ai play off e questo è un passaggio importante. Con Mogliano abbiamo fatto qualche passetto in avanti, vogliamo continuare così. Umiltà e rispetto per gli avversari, e continuare nel nostro percorso di crescita”.

Sitav Lyons Piacenza-Petrarca Padova: le formazioni

Sitav Lyons Piacenza: Biffi; Cuminetti, Paz, Conti, Bruno (cap.); Ledesma, Fontana; Portillo, Salvetti, Cissè; Janse van Rensburg, Cemicetti; Aloè, Rollero, Acosta. A disposizione: Cocchiaro, Minervino, Salerno, Lekic, Moretto, Bottacci, A. Via, G. Via. All.: Gonzalo Garcia e Carlo Orlandi.

Petrarca Padova: Esposito; Scagnolari, Fou, Sgarbi, Zini; Ferrarin, Tebaldi; Trotta (cap.), Makelara, Ghigo; Panozzo, Galetto; Pavesi, Di Bartolomeo, Borean. A disposizione: Spagnolo, Carnio, Hasa, Michieletto, Casolari, Panunzi, Broggin, Schiabel. All.: Andrea Marcato.

Arbitro: Clara Munarini di Parma. Assistenti: Federico Boraso di Rovigo e Filippo Bertelli di Brescia.

Quarto Uomo: Alessandro Zerbinati di Rovigo. TMO: Rossano Faccioli di Rovigo.

Sitav Rugby Lyons Piacenza-Petrarca Padova, gara di recupero del decimo turno del campionato italiano di rugby Peroni TOP10 in programma alle ore 19:00 allo stadio “Walter Beltrametti”, sarà visibile in diretta TV su Rai Sport HD, Canale 57 del digitale terrestre e in diretta streaming sulle pagine Facebook Rugby Lyons 1963 e Federazione Italiana Rugby.