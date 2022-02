Rugby Peroni TOP10: stasera l’anticipo Transvecta Calvisano-Valorugby Emilia

Al Pata Stadium va in scena stasera (ore 19:00) l’atteso anticipo del tredicesimo turno del Peroni Top10 di rugby tra il Transvecta Calvisano quinto con 25 punti all’attivo in nove gare (5 vinte e 4 perse) e il Valorugby Emilia secondo a quota 41 con 10 match disputati (8 successi e 2 ko).

Come arrivano le due contendenti

Il Transvecta Calvisano, lasciatosi alle spalle il focolaio da Covid-19, fa il suo ritorno in campo a quasi tre settimane di distanza dall’amarissimo pareggio interno per 34-34 conseguito contro le Fiamme Oro Rugby nella decisiva sfida valida per la quinta e ultima giornata del girone 2 della Coppa Italia. I gialloneri, agganciati allo scadere dagli avversari dopo essere stati avanti anche di ventuno lunghezze in apertura di ripresa, hanno visto sfumare proprio in favore della squadra della Polizia di Stato l’approdo all’atto conclusivo della competizione contro il Petrarca Padova. Per ritrovare l’ultimo impegno sostenuto nel Peroni TOP10 dal Transvecta Calvisano bisogna risalire allo scorso 4 dicembre quando la formazione guidata da Gianluca Guidi cedette in trasferta in volata (19-22) contro il Sitav Rugby Lyons Piacenza.

Nell’ultimo turno il Valorugby Emilia ha posto fine all’imbattibilità stagionale del Petrarca Padova uscito battuto dal “Mirabello” per 24-23. Per la compagine reggiana diretta da Roberto Manghi si è trattata della sesta vittoria di fila in campionato. L’ultimo ko dei Diavoli è legato proprio al match d’andata contro il Transvecta Calvisano: il 16 ottobre scorso una meta allo scadere del sudafricano Van Zyl consentì ai gialloneri d’imporsi al “Lanfranchi” di Parma per 27-26.

Transvecta Calvisano in casa vs Valorugby Emilia in trasferta

Nei quattro incontri disputati al “San Michele” il Transvecta Calvisano ha conseguito due vittorie e altrettante sconfitte. Nell’ultimo confronto interno (19 novembre), la compagine bresciana prevalse nettamente sul Mogliano Rugby per 45-18. Il Valorugby Emilia ha vinto tre dei quattro match giocati in trasferta. L’unica battuta d’arresto si verificò lo scorso 9 ottobre nella gara d’andata disputata in casa della capolista Petrarca Padova (24-26). Nell’esibizione esterna più recente (11 novembre) i granata colsero una preziosa affermazione sui campioni d’Italia in carica della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta per 21-20 grazie a un calcio piazzato di Dan Newton a due minuti dal termine.

Transvecta Calvisano-Valorugby Emilia: le formazioni

Transvecta Calvisano: Van Zyl; Ragusi, Garrido-Panceyra, Mazza, Bronzini; Hugo, Albanese-Ginammi; Vunisa (cap), Ikezor, Lewis; Ortis, Van Vuren; Leso, Luccardi, Brugnara. A disposizione: Gavrilita, Morelli, D’Amico, Zanetti, Grenon, Bernasconi, Consoli, Susio. All.: Gianluca Guidi.

Valorugby Emilia: Farolini (cap); Cioffi, Antl, Schiabel, Bertaccini; Newton, Garcia; Amenta, Sbrocco, Dell’Acqua; Balsemin, Gerosa; Chistolini, Silva, Sanavia. A disposizione: Luus, Randisi, Diaz, Mordacci, Favaro, Rimpelli, Dominguez, Colombo/Castiglioni. All.: Roberto Manghi.

Arbitro: Boraso di Rovigo. Assistenti: Bottino di Roma) e Boaretto (Rovigo). Quarto uomo: Vidackovic di Milano. TMO: Tomò (Roma)-.

Transvecta Calvisano-Valorugby Emilia sarà visibile in diretta TV su Rai Sport.