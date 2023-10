Sudafrica-Nuova Zelanda: streaming gratis e diretta TV Rai Sport, Sky o DAZN? Dove vedere Finale Mondiali rugby

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match tra Sudafrica-Nuova Zelanda, valevole per la finale dei Mondiali di rugby, che si disputerà questa sera alle ore 21 allo "Stade de France" di Parigi. Sono 105 i precedenti con i neozelandesi avanti per 62-39.

Nella fase a gironi sudafricani e neozelandesi sono arrivate entrambe al secondo posto con 15 punti; nella fase ad eliminazione diretta hanno vinto rispettivamente nei quarti e nella semifinale contro Francia (29-28) ed Inghilterra (16-15) e Irlanda (28-24) ed Argentina (44-6). Sono 105 i precedenti con i neozelandesi avanti per 62-39, mentre l'arbitro dell'ultimo atto sarà l'inglese Wayne Barnes di Lydney (contea di Gloucestershire).

Dove vedere Sudafrica-Nuova Zelanda

La finale del Mondiale di rugby tra Sudafrica-Nuova Zelanda, sarà visibile su Sky Sport Arena (canale 204 del decoder); per gli abbonati di Sky possibilità di seguire i match, anche tramite Sky Go (per gli abbonati da più di un anno) sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Possibilità di seguire anche il match di Parigi in chiaro su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre e 227 del decoder Sky) compreso anche lo streaming (gratuito) sul sito RaiPlay.