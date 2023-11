Risultati rugby serie A Elite, Padova passa a Vicenza e conquista la vetta

Nella 4° giornata di andata del campionato di rugby serie A Elite il Petrarca Padova domina a Vicenza e conquista 5 punti che le consentono di arrivare in testa alla classifica insieme al Colorno. Primi due punti per Mogliano che muove la classifica mentre Vicenza scivola all'ultimo posto ad un punto solo.

Dopo le prime quattro giornate del campionato di rugby serie A Elite il torneo comincia a dare le sue prime importanti indicazioni guardando i risultati. Il Petrarca Padova dopo un inizio di stagione non proprio brillante nelle ultime due giornate ha cominciato ad ingranare. I patavini ora in testa alla classifica dopo la "passeggiata" di Vicenza.

Risultati 4° giornata rugby serie A Elite

Lyons Piacenza-Viadana 13-15

Mogliano Veneto-Valorugby Emilia- 32-35

Rangers Vicenza-Petrarca Padova 3-45

Fiamme Oro- Colorno 27-29

Ha riposato Rovigo

Classifica: HBS Colorno e Petrarca Padova 14; Rugby Viadana 1970 e Fiamme Oro 11; Sitav Lyons Piacenza* 10; Valorugby Emilia 9; Femi-CZ Rovigo 8; Mogliano Veneto* 2; Rangers Vicenza* 1

*una in meno

Prossimo turno 5° giornata

Rovigo-Mogliano 12 novembre ore 14,30

Colorno-Vicenza 12 novembre ore 14

Valorugby Emilia-Viadana 11 novembre ore 14

Fiamme Oro-Lyons Piacenza 11 novembre ore 14,30

Primi punti per Mogliano

Primi due punti importanti per Mogliano in chiave salvezza. Brutto ko invece per Vicenza che non riesce in casa a fare nemmeno una meta contro il Petrarca. Lo zero a tabellino evitato da un calcio di punizione di Mercerat.

Il torneo a 9 squadre della Serie A Elite prevede due retrocessioni.