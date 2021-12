I vincitori ATP e Challenger nel 2021 nazione per nazione

Con la conclusione degli ultimi tornei possiamo dire ufficialmente conclusa la stagione tennistica 2021. Per dodici mesi i migliori giocatori del mondo si sono affrontati sui campi in giro per il globo dando vita a sfide epiche. Non tutti però hanno concluso l’anno potendo vantarsi di aver aggiunto un titolo ATP o Challenger in bacheca. Vediamo dunque i nomi di tutti i vincitori ATP e Challenger nel 2021 divisi per nazione.

I vincitori ATP e Challenger nel 2021 divisi per nazione

Argentina

Singolare ATP – Juan Manuel Cerundolo (Cordoba), Diego Schwartzman (Buenos Aires).

Doppio ATP – Maximo Gonzalez (Santiago del Cile, Parma, Maiorca), Horacio Zeballos (Madrid, Cincinnati), Andres Molteni (Nur-Sultan, Stoccolma).

Singolare Challenger – Sebastian Baez (Concepcion, Santiago del Cile 1, Zagabria, Santiago del Cile 3, Buenos Aires, Campinas), Pedro Cachin (Oeiras 2), Juan Manuel Cerundolo (Roma 2, Como, Banja Luka), Federico Coria (Prostejov, Brasilia), Facundo Bagnis (Salisburgo), Tomas Martin Etcheverry (Perugia, Trieste), Federico Cerundolo (Cordenons), Camilo Ugo Carabelli (Varsavia), Facundo Mena (Quito), Thiago Agustin Tirante (Ambato), Juan Pablo Ficovich (San Paolo).

Doppio Challenger – Guillermo Duran/Andres Molteni (Belgrado), Tomas Martin Etcheverry/Renzo Olivo (Biella 7), Guido Andreozzi/Gullermo Duran (Porto), Facundo Bagnis (Salisburgo), Pedro Cachin/Facundo Mena (Tampere), Andres Molteni (Szczecin), Thiago Agustin Tirante (Quito), Juan Battista Torres (Buenos Aires).

Australia

Singolare ATP – Alex De Minaur (Antalya, Eastbourne), Alexei Popyrin (Singapore).

Doppio ATP – John Peers (Ginevra, Indian Wells).

Singolare Challenger – Thanasi Kokkinakis (Biella 6), Alex Bolt (Nottingham 2), Max Purcell (Nur-Sultan 3), Jason Kubler (Lexington), James Duckworth (Istanbul 2).

Doppio Challenger – Matt Reid (Biella 4, Marbella, Nottingham 1), Marc Polmans (Ostrava, Praga), Matt Reid/Marc Polmans (Nottingham 2).

Austria

Doppio ATP – Alexander Erler/Lucas Miedler (Kitzbuhel).

Singolare Challenger – Gerald Melzer (Bogotà).

Doppio Challenger – Gerald Melzer (Lima 1), Alexander Erler/Lucas Miedler (Sibiu, Helsinki, Forlì 3), Tristan-Samuel Weissborn (Losinj, Ortisei, Pau, Forlì 2).

Belgio

Singolare ATP – David Goffin (Montpellier).

Doppio ATP – Sander Gille/Joran Vliegen (Singapore).

Singolare Challenger – Ruben Bemelmans (Cherbourg), Zizou Bergs (San Pietroburgo 1, Lilla, Almaty 1).

Doppio Challenger – Ruben Bemelmans (Quimper 2, Biel).

Bielorussia

Singolare ATP – Ilya Ivashka (Winston-Salem).

Doppio ATP – Andrei Vasilevski (Belgrado 2).

Bolivia

Singolare Challenger – Hugo Dellien (Lima 1).

Bosnia-Erzegovina

Doppio ATP – Tomislav Brkic (Buenos Aires).

Brasile

Doppio ATP – Bruno Soares (Melbourne 1, San Pietroburgo), Rafael Matos/Felipe Meligeni Rodrigues Alves (Cordoba), Marcelo Demoliner (Stoccarda), Fernando Romboli (Umago).

Singolare Challenger – Thiago Monteiro (Braga), Igor Marcondes (Florianapolis).

Doppio Challenger – Orlando Luz/Rafael Matos (Concepcion, Tallahassee, Cordenons, Rio de Janeiro), Fernando Romboli (Salinas 1), Orlando Luz (Forlì 1, Kiev), Orlando Luz/Felipe Meligeni Rodrigues Alves (Iasi, Trieste), Rafael Matos/Felipe Meligeni Rodrigues Alves (Como, Montevideo, Campinas), Matus Alves/Gustavo Heide (Brasilia).

Bulgaria

Singolare Challenger – Dimitar Kuzmanov (Barcellona).

Canada

Doppio Challenger – Peter Polansky (Orlando 2, Columbus), Liam Draxl (Lexington).

Cile

Singolare ATP – Cristian Garin (Santiago del Cile).

Singolare Challenger – Nicolas Jarry (Salinas 1, Lima 2), Marcelo Tomas Barrios Vera (Meerbusch), Alejandro Tabilo (Guayaquil).

Doppio Challenger – Nicolas Jarry (Santiago del Cile 2, Bogotà).

Colombia

Doppio ATP – Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (Dubai, Barcellona, Vienna).

Doppio Challenger – Nicolas Barrientos (Salinas 2, Little Rock), Cristian Rodriguez (Barletta, Ambato), Alejandro Gomez (Quito), Nicolas Barrientos/Alejandro Gomez (San Paolo, Florianapolis).

Corea del Sud

Singolare ATP – Soonwoo Kwon (Nur-Sultan).

Singolare Challenger – Soonwoo Kwon (Biella 2).

Croazia

Singolare ATP – Marin Cilic (Stoccarda, San Pietroburgo).

Doppio ATP – Nikola Mektic/Mate Pavic (Antalya, Melbourne 2, Rotterdam, Miami, Monte Carlo, Roma, Eastbourne, Wimbledon), Ivan Dodig (Australian Open), Ivan Sabanov/Matej Sabanov (Belgrado 1).

Doppio Challenger – Ivan Sabanov/Matej Sabanov (Luedenscheid), Antonio Sancic (St. Tropez, Ortisei, Forlì 2), Antonio Sancic/Nino Serdarusic (Banja Luka).

Danimarca

Singolare Challenger – Holger Vitus Nodskov Rune (Biella 7, San Marino, Verona, Bergamo).

Ecuador

Doppio ATP – Gonzalo Escobar (Delray Beach, Marbella).

Singolare Challenger – Emilio Gomez (Salinas 2).

Doppio Challenger – Roberto Quiroz (San Pietroburgo 1, Bogotà), Diego Hidalgo (Ambato, Santiago del Cile 2).

El Salvador

Doppio ATP – Marcelo Arevalo (Winston-Salem).

Filippine

Doppio Challenger – Hunter Johnson (Bucarest).

Finlandia

Doppio ATP – Henri Kontinen (Montpellier), Harri Heliovaara (Marsiglia, Mosca).

Doppio Challenger – Harri Heliovaara (Gran Canaria, Barcellona, Bari).

Francia

Singolare ATP – Ugo Humbert (Halle).

Doppio ATP – Edouard Roger-Vasselin (Montpellier), Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (Roland Garros, Londra, ATP Finals), Nicolas Mahut/Fabrice Martin (Anversa).

Singolare Challenger – Arthur Rinderknech (Istanbul 1), Benjamin Bonzi (Potchefstroom 1, Ostrava, Segovia, St. Tropez, Cassis, Rennes), Enzo Couacaud (Gran Canaria 1), Constant Lestienne (Alicante), Hugo Grenier (Roanne), Geoffrey Blancaneaux (Maia 1).

Doppio Challenger – Gregoire Barrere/Albano Olivetti (Quimper 1), Enzo Couacaud/Manuel Guinard (Gran Canaria 2), Quentin Halys/Tristan Lamasine (Biella 3), Benjamin Bonzi/Antoine Hoang (Lilla), Sadio Doumbia/Fabien Reboul (Roma 1, Roma 2, Aix en Provence, Verona, Brest), Manuel Guinard (Amersfoort), Pierre-Hugues Herbert/Albano Olivetti (Orleans), Jonathan Eysseric/Quentin Halys (Mouilleron-le-Captif).

Georgia

Singolare ATP – Nikoloz Basilashvili (Doha, Monaco).

Germania

Singolare ATP – Alexander Zverev (Acapulco, Madrid, Cincinnati, Vienna, ATP Finals).

Doppio ATP – Kevin Krawietz (Monaco, Halle), Tim Puetz (Estoril, Lione, Amburgo, Parigi-Bercy).

Singolare Challenger – Daniel Masur (Biella 4, Eckental), Mats Moraing (Forlì 1, Tulln), Daniel Altmaier (Braunschweig, Luedenscheid, Puerto Vallarta), Oscar Otte (Ismaning, Ortisei, Bari).

Doppio Challenger – Daniel Masur (Quimper 2, Biel), Tim Puetz (Biella 2), Andre Begemann (Lugano, Ismaning), Mats Moraing/Oscar Otte (Oeiras 1), Julian Lenz (Biella 6, Lima 1), Dustin Brown (Tulln, Napoli 1).

Giappone

Doppio ATP – Ben McLachlan (Washington).

Singolare Challenger – Kaichi Uchida (Rio de Janeiro).

Grecia

Singolare ATP – Stefanos Tsitsipas (Monte Carlo, Lione).

Doppio Challenger – Petros Tsitsipas (Praga 3).

India

Singolare Challenger – Ramkumar Ramanathan (Manama).

Doppio Challenger – N. Sriram Balaji/Ramkumar Ramanathan (Cassis), Jeevan Nedunchezhiyan/Purav Raja (Lisbona).

Israele

Doppio ATP – Jonathan Erlich (Belgrado 2).

Italia

Singolare ATP – Jannik Sinner (Melbourne 1, Washington, Sofia, Anversa), Lorenzo Sonego (Cagliari), Matteo Berrettini (Belgrado, Londra).

Doppio ATP – Simone Bolelli (Santiago del Cile, Parma, Maiorca), Lorenzo Sonego/Andrea Vavassori (Cagliari), Jannik Sinner (Atlanta).

Singolare Challenger – Andreas Seppi (Biella 3), Gianluca Mager (Marbella), Andrea Pellegrino (Roma 1), Gian Marco Moroni (Milano), Giulio Zeppieri (Barletta), Franco Agamenone (Praga 3, Kiev), Stefano Travaglia (Sibiu).

Doppio Challenger – Andrea Vavassori (Lugano, Tulln, Napoli 1), Francesco Forti/Giulio Zeppieri (Todi), Marco Bortolotti (Barletta, Napoli 2), Raul Brancaccio/Flavio Cobolli (Murcia), Luciano Darderi (Buenos Aires), Riccardo Bonadio/Giovanni Fonio (Antalya 3).

Kazakistan

Singolare Challenger – Dmitry Popko (Lisbona).

Doppio Challenger – Aleksandr Nedovyesov (Antalya 1, Antalya 2, Nur-Sultan 1, Bratislava 1, Prostejov, Kiev), Andrey Golubev/Aleksandr Nedovyesov (Spalato 1).

Messico

Doppio ATP – Santiago Gonzalez (Stoccarda, Nur-Sultan, Stoccolma), Hans Hach Verdugo (Los Cabos).

Doppio Challenger – Miguel Angel Reyes-Varela (Salinas 1), Hans Hach Verdugo/Miguel Angel Reyes-Varela (Varsavia), Santiago Gonzalez (Szczecin).

Moldavia

Singolare Challenger – Radu Albot (Pau).

Doppio Challenger – Radu Albot/Alexander Cozbinov (Istanbul 2).

Norvegia

Singolare ATP – Casper Ruud (Ginevra, Bastad, Gstaad, Kitzbuhel, San Diego).

Nuova Zelanda

Doppio ATP – Michael Venus (Ginevra, Amburgo, Parigi-Bercy).

Doppio Challenger – Artem Sitak (St. Tropez).

Olanda

Doppio ATP – Weesley Koolhof (Monaco), Sander Arends/David Pel (Bastad), Matwe Middelkoop (Winston-Salem, Mosca).

Singolare Challenger – Tallon Griekspoor (Praga 1, Bratislava 1, Amersfoort, Murcia, Napoli 1, Napoli 2, Tenerife, Bratislava 2), Jesper De Jong (Almaty 2).

Doppio Challenger – David Pel (Istanbul 1), Jesper De Jong/Sem Verbeek (San Pietroburgo 2), Sem Verbeek (Oeiras 3), Jesper De Jong/Tim Van Rijthoven (Oeiras 4), Jesper De Jong (Almaty 1), Igor Sijsling/Tim Van Rijthoven (Pozoblanco), Mark Vervoort (Siviglia), Bart Stevens/Tim Van Rijthoven (Rennes), Jesper De Jong/Bart Stevens (Guayaquil), Gijs Brouwer (Puerto Vallarta).

Perù

Singolare Challenger – Juan Pablo Varillas (Biella 5, Santiago del Cile 2).

Doppio Challenger – Sergio Galdos (Salinas 2, Forlì 1, Salisburgo, Lima 2).

Polonia

Singolare ATP – Hubert Hurkacz (Delray Beach, Miami, Metz).

Doppio ATP – Hubert Hurkacz/Jan Zielinski (Metz).

Singolare Challenger – Zacper Zuk (Spalato 2).

Doppio Challenger – Szymon Walkow/Jan Zielinski (Spalato 2, Braunschweig, Meerbusch), Karol Drzewiecki (Maiorca).

Portogallo

Singolare Challenger – Gastao Elias (Oeiras 4), Nuno Borges (Antalya 3).

Doppio Challenger – Goncalo Oliveira (Santiago del Cile 1, Prostejov, Lima 2), Nuno Borges/Francisco Cabral (Oeiras 2, Braga, Tenerife, Manama, Maia 1, Maia 2).

Principato di Monaco

Doppio ATP – Hugo Nys (Estoril, Lione).

Doppio Challenger – Hugo Nys (Biella 2), Romain Arneodo (Pau).

Regno Unito

Singolare ATP – Daniel Evans (Melbourne 2), Cameron Norrie (Los Cabos, Indian Wells).

Doppio ATP – Jamie Murray (Melbourne 1, San Pietroburgo), Lloyd Glasspool (Marsiglia), Ken Skupski/Neal Skupski (Acapulco), Joe Salisbury (Toronto, US Open), Neal Skupski/Joe Salisbury (San Diego), Jonny O’Mara/Ken Skupski (Sofia).

Singolare Challenger – Liam Broady (Biel).

Doppio Challenger – Lloyd Glasspool (Gran Canaria 1, Biella 4, Bari), Dominic Inglot (Marbella), Ken Skupski (Nottingham 1), Jonny O’Mara (Eckental).

Repubblica Ceca

Singolare Challenger – Tomas Machac (Nur-Sultan 2), Zdenek Kolar (Oeiras 1, Iasi, Szczecin), Jiri Lehecka (Tampere, Bucarest), Dalibor Svrcina (Praga 2), Jiri Vesely (Mouilleron-le-Captif).

Doppio Challenger – Zdenek Kolar (Potchefstroom 1, San Marino), Vit Kopriva/Jiri Lehecka (Milano), Zdenek Kolar/Jiri Lehecka (Poznan, Bergamo), Roman Jebavy (Liberec, Barcellona, Eckental), Jonas Forejtek/Michael Vrbensky (Praga 2).

Romania

Doppio ATP – Horia Tecau (Halle).

Doppio Challenger – Victor Vlad Cornea (Praga 3).

Russia

Singolare ATP – Andrey Rublev (Rotterdam), Daniil Medvedev (Marsiglia, Maiorca, Toronto, US Open), Aslan Karatsev (Dubai, Mosca).

Doppio ATP – Aslan Karatsev/Andrey Rublev (Doha).

Singolare Challenger – Evgenii Tiurnev (San Pietroburgo 2, Antalya 4), Andrey Kuznetsov (Nur-Sultan 4), Pavel Kotov (Forlì 3).

Serbia

Singolare ATP – Novak Djokovic (Australian Open, Belgrado 2, Roland Garros, Wimbledon, Parigi-Bercy).

Doppio ATP – Nikola Cacic (Buenos Aires).

Singolare Challenger – Nikola Milojevic (Zadar).

Slovacchia

Doppio ATP – Filip Polasek (Australian Open, Indian Wells).

Singolare Challenger – Alex Molcan (Liberec, Helsinki), Lukas Lacko (Maiorca).

Doppio Challenger – Lukas Klein/Alex Molcan (Cherbourg), Igor Zelenay (Liberec, Ismaning), Andrej Martin (Losinj), Filip Horansky (Bratislava 2).

Slovenia

Singolare Challenger – Blaz Rola (Spalato 1).

Doppio Challenger – Blaz Kavcic/Blaz Rola (Zadar), Blaz Rola (Knoxville).

Spagna

Singolare ATP – Pablo Carreño Busta (Marbella, Amburgo), Rafael Nadal (Barcellona, Roma), Albert Ramos-Viñolas (Estoril), Carlos Alcaraz (Umago).

Doppio ATP – Marcel Granollers (Madrid, Cincinnati), David Vega Hernandez (Umago).

Singolare Challenger – Jaume Munar (Antalya 1), Carlos Taberner (Antalya 2, Aix en Provence, Losinj), Carlos Gimeno Valero (Gran Canaria 2), Roberto Carballes Baena (Belgrado), Bernabe Zapata Miralles (Heilbronn, Poznan), Carlos Alcaraz (Oeiras 3), Mario Vilella Martinez (Todi), Pedro Martinez (Siviglia).

Doppio Challenger – David Vega Hernandez (Biella 1, Siviglia, Alicante), Sergio Martos Gornes (Maiorca, Napoli 2).

Stati Uniti d’America

Singolare ATP – Sebastian Korda (Parma), John Isner (Atlanta), Tommy Paul (Stoccolma).

Doppio ATP – William Blumberg/Jack Sock (Newport), John Isner (Los Cabos), Reilly Opelka (Atlanta), Rajeev Ram (Toronto, US Open).

Singolare Challenger – Sebastian Korda (Quimper 1), Brandon Nakashima (Quimper 2, Brest), Jenson Brooksby (Potchefstroom 2, Orlando 1, Tallahassee), Mackenzie McDonald (Nur-Sultan 1), Bjorn Fratangelo (Cleveland), Jack Sock (Little Rock), Frances Tiafoe (Nottingham 1), Christopher Eubanks (Orlando 2, Knoxville), Mitchell Krueger (Cary 1, Cary 2), Stefan Kozlov (Columbus, Charlottesville, Champaign), J.J. Wolf (Las Vegas), Maxime Cressy (Forlì 2).

Doppio Challenger – Nathaniel Lammons/Jackson Withrow (Nur-Sultan 2, Heilbronn, Champaign), Christopher Eubanks (San Pietroburgo 1), Robert Galloway/Alex Lawson (Cleveland, Segovia), Mitchell Krueger/Jack Sock (Orlando 1), Nathaniel Lammons (Biella 5), Evan King/Hunter Reese (Zagabria), Hunter Reese (Oeiras 3), Evan King (Biella 6), Ernesto Escobedo (Little Rock), Christian Harrison (Orlando 2), Christian Harrison/Denis Novikov (Cary 1), Stefan Kozlov (Lexington, Columbus), William Blumberg/Max Schnur (Cary 2, Las Vegas, Charlottesville), Hunter Johnson (Bucarest), Evan King/Max Schnur (Santiago del Cile 3), Reese Stalder (Puerto Vallarta).

Sudafrica

Singolare ATP – Kevin Anderson (Newport).

Doppio ATP – Raven Klaasen (Washington).

Doppio Challenger – Raven Klaasen/Ruan Roelofse (Potchefstroom 2).

Svezia

Doppio Challenger – Andre Goransson (Istanbul 1, Biella 5).

Svizzera

Doppio ATP – Marc-Andrea Huesler/Dominic Stephan Stricker (Gstaad).

Singolare Challenger – Dominic Stephan Stricker (Lugano), Henri Laaksonen (Orleans).

Doppio Challenger – Marc-Andrea Huesler (Potchefstroom 1), Dominic Stephan Stricker (Perugia), Luca Castelnuovo (Amersfoort).

Taipei

Singolare Challenger – Chun-hsin Tseng (Maia 2).

Doppio Challenger – Yu Hsiou Hsu (Nur-Sultan 3, Nur-Sultan 4, Antalya 4).

Tunisia

Doppio Challenger – Malek Jaziri (Knoxville).

Turchia

Singolare Challenger – Altug Celikbilek (Porto, Pozoblanco).

Ucraina

Singolare Challenger – Ilya Marchenko (Biella 1).

Doppio Challenger – Denys Molchanov (Antalya 1, Antalya 2, Nur-Sultan 1, Bratislava 1, Alicante), Sergiy Stakhovsky (Ostrava, Praga 1, Bratislava 2), Vitaliy Sachko (Almaty 1, Perugia), Vladyslav Manafov/Vitaliy Sachko (Almaty 2), Oleksii Krutykh (Antalya 4).

Uruguay

Doppio ATP – Ariel Behar (Delray Beach, Marbella).

Singolare Challenger – Pablo Cuevas (Lione).

Doppio Challenger – Martin Cuevas/Pablo Cuevas (Lione).

Venezuela

Doppio Challenger – Luis David Martinez (Biella 1, Santiago del Cile 1, San Marino).

Zimbabwe

Doppio Challenger – Benjamin Lock (Nur-Sultan 3, Nur-Sultan 4).