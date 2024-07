Tabellone Atp Marrakech: al via Sonego, Berrettini e Cobolli. Djere prima teste di serie

Presentazione e tabellone del torneo Atp 250 di Marrakech che sarà in programma da lunedì 1 domenica 7 aprile e che vedrà al via ventotto giocatori. Tre gli azzurri al via: Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, con Djere prima teste di serie.

Da lunedì 1 a domenica 7 aprile al "Royal Tennis Club" si disputerà il torneo Atp 250 di Marrakech (terra rossa, outdoor), che vedrà al via ventotto giocatori e con le prime quattro teste di serie che salteranno il primo turno grazie al Bye a loro disposizione: Djere, Ofner, Evans e Sonego (esordio contro il vincente della sfida tra Moutet-Nagal).

Oltre al tennista torinese, per i colori azurri saranno presenti Berrettini e Cobolli (numero 8 del seeding) che giocheranno rispettivamente contro il russo Shevchenko e il giordano Shelbayh. Molto interessante l'incontro che vedrà opposti i veterani Ramos-Vinolas e Wawrinka.

Nella scorsa stagione a trionfare a Marrakech, fu lo spagnolo Carballes Baena che in finale sconfisse il francese Muller, con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-2. Il montepremi del torneo marocchino sarà di 651.865 euro, di cui 88.125 andranno al vincitore che conquisterà anche 250 punti valevoli per il ranking Atp.

Tabellone Atp Marrakech

(1) Djere Bye

Qualifcato vs Gaston

Kotov vs (WC) Benchetrit

Shellbayh vs (8) Cobolli

(3) Evans Bye

Qualificato vs Carballes Baena

Qualificato vs Rinderknech

Qualificato vs (5) Diaz Acosta

(6) Shevchenko vs Berrettini

(Q) Van Assche vs Munar

Moutet vs Nagal

Sonego Bye

(7) Navone vs Dougaz

Ramos-Vinolas vs Wawrinka

Vukic vs Muller

(2) Ofner Bye