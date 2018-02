L’incontro internazionale di Jesolo diventa un mini ”Mondiale”

Come è ormai consuetudine da diversi anni, anche quest’anno la società di ginnastica artistica ”Gymnasium Treviso” organizzerà il trofeo internazionale città di Jesolo che si terrà il 14 e il 15 aprile al Pala Arrex.

Questa gara è sempre stata entusiasmante, affascinante ed incredibile grazie alle diverse nazioni che ogni anno vi hanno partecipato, ma quest’undicesima edizione sarà sicuramente la più grande per il numero di paesi che vi prenderanno parte. In giro per il web si sente infatti parlare di una sorta di ”Mondiali” poiché le nazioni che quest’anno parteciperanno saranno ben nove. Oltre all’Italia ( nazione ospitante ), durante questi due giorni potremmo avere l’onore di avere ed ammirare nel nostro territorio italiano anche le tre ”big” Usa, Russia e Romania più Gran Bretagna, Germania, Canada, Francia e Brasile.

Si tratta di nove paesi non da poco, che avranno sicuramente sorprese e spettacolo da portare al Pala Arrex.

I nomi delle ginnaste partecipanti non sono ancora noti, si conosceranno ad aprile e i biglietti per questo straordinario evento non sono ancora in vendita; ma una cosa è certa: questa gara sarà sicuramente un vero e proprio spettacolo che non conviene assolutamente perdere, soprattutto vista la fortuna che abbiamo di averlo nel nostro paese.