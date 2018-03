WWE, le news in pillole all’1 Marzo 2018

Eccoci con un nuovo appuntamento della nostra rubrica dedicata al wrestling WWE a 360 gradi. Passato agli annali Elimination Chamber è giunto il momento di concentrarsi su Fastlane, il prossimo pay per view di Smackdown, in cui vedremo un six pack challenge match con protagonisti John Cena, Kevin Owens, Sami Zayn, Dolph Ziggler, Baron Corbin e il WWE champion AJ Styles. Il 16 volte campione del mondo è riuscito a battere Styles nel main event dell’ultima puntata di Smackdown, guadagnandosi il diritto di entrare a far parte dell’incontro principale di Fastlane, da cui l’attuale campione rischia di uscire senza la cintura alla vita, ma sicuramente l’ex icona TNA e ROH venderà cara la pelle! Quali news da Stamford intanto? Continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete!

Brock Lesnar non era presente nell’ultima puntata di Raw



Come leggiamo dal portale di Tuttowrestling, sono nati diversi rumors ed ipotesi per giustificare l’assenza dello Universal champion Brock Lesnar nell’ultima puntata di Monday Night Raw. Si pensa che Lesnar stia esaminando con la WWE la stipulazione di un nuovo contratto, magari più lauto e conveniente per la sua persona. Ricordiamo che l’attuale contratto che l’atleta ha con la compagnia scadrà dopo Wrestlemania. Un’altra ipotesi vorrebbe la WWE arrabbiata con Brock per essersi fatto una foto con la presidentessa della UFC Dana White, durante il ppv Elimination Chamber. L’ultima ipotesi vorrebbe che la compagnia non avrebbe fatto altro che rispettare il programma di non fare apparire Lesnar il lunedì sera in televisione.

Liv Morgan infortunata



La povera Liv Morgan si è infortunata alla coscia ieri sera nel backstage di Smackdown. Fortunatamente non è nulla di serio. Un addetto della WWE le stava praticando un semplice buco nei pantaloni, tagliandole la pelle senza volerlo. Ad ogni modo Liv sta bene e la sua partecipazione nei prossimi show con protagonista il roster blu sembra non essere affatto compromessa. Qui di seguito vi mostriamo un recente video postato su Youtube, con protagonista la bella Liv. Buona visione!

Chavo Guerrero sfiderà John Cena a Wrestlemania?

Sempre da Tuttowrestling, leggiamo che Chavo Guerrero avrebbe intenzione di sfidare John Cena nella prossima edizione di Wrestlemania. La storyline attuale vede il bostoniano cercare un degno avversario per lo Showcase of the immortals. Fallito il tentativo di potersi misurare con The Undertaker, Cena si è momentaneamente trasferito da Raw a Smackdown, dove si è aggiudicato un’opportunità per il titolo WWE a Fastlane, battendo l’attuale campione AJ Styles. Qui di seguito il tweet del nipote del leggendario Eddie Guerrero riguardo i suoi propositi per WM.

I hear many people putting their names into the hat to Face @JohnCena at Wrestlemania. Well here’s mine…Cena, The Guerreros help mold u, but we didn’t teach you everything…there’s still a lot in This Tank! 💪🏼 #topofmygame #luchaunderground #muchrespect — Chavo Guerrero jr. (@mexwarrior) February 28, 2018

Big Show: scaduto il contratto con la WWE

Il contratto di Big Show con la WWE è scaduto ieri 28 Febbraio 2018. Lo stesso Paul Wight (vero nome dell’atleta) aveva rivelato, durante un’intervista dello scorso anno a Sports Illustrated, che il suo contratto sarebbe terminato alla fine del mese di Febbraio. Si vocifera che Show continuerà il suo lavoro in quel di Stamford, tuttavia non più come wrestler, bensì come ambasciatore della federazione, oppure come produttore. In tal caso, l’ex campione del mondo perseguirebbe la stessa strada di Mark Henry, da poco ritiratosi dal wrestling lottato.