Formula 1, Qualifiche GP Germania: dove vedere diretta tv e streaming 27 luglio

Archiviata l’ennesima delusione stagionale a Silverstone, la Ferrari di Vettel e Leclerc prova a portare a casa la prima vittoria in questo Mondiale 2019. La situazione in Ferrari è abbastanza tesa: non si riesce proprio a trovare il bandolo della matassa a queste inarrestabili Mercedes. Se nelle settimane scorse sembrava che Hamilton e Bottas fossero in una fase calante della loro stagione, sia il finlandese che l’inglese hanno dimostrato che non è così. La vittoria dell’ultimo GP d’Inghilterra da parte di Hamilton e il secondo posto di Bottas, dimostrano quanto le due frecce tedesche sia avanti.

Vettel sogna una vittoria nella sua Germania e il GP di Hockenheim, potrebbe ravvivarlo ma non rimetterlo in corsa per la lotta al titolo. Il pessimismo nella Rossa è evidente: il

gap con la Mercedes pare sempre più incolmabile e ora anche la Red Bull pare essere pronta per soffiare il ruolo di seconda forza nel Mondiale. La discussa vittoria di Verstappen nel GP d’Austria ai danni di Leclerc, ha dimostrato la ritrovata forza degli austriaci. In conferenza stampa, Vettel è apparso pessimista circa le chance di vittoria della sua monoposto ma volenteroso di provarci in “casa sua”.

Formula 1 Qualifiche GP Germania, Diretta Tv e Streaming 27 luglio



La diretta tv delle qualifiche del GP di Germania 2019 saranno trasmesse da Sky Sport alle ore 15, precisamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1. Per chi non volesse perdersi neanche un secondo delle qualifiche direttamente dal proprio smartphone, tablet o PC, Sky mette a disposizione degli abbonati l’applicazione Sky Go, scaricabile nei propri dispositivi.