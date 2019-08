Cecchinato-Laaksonen, US Open: diretta tv e streaming, dove vedere match tennis 27 agosto

Scalpita Marco Cecchinato in vista del suo esordio a US Open 2019, questa sera. L’avversario del tennista italiano sarà lo svizzero numero 119 ATP, Laaksonen. Un avversario sulla carta abbordabile per il semifinalista del Roland Garros 2018, ma non da prendere sottogamba: infatti, il rendimento del ragazzo di Palermo classe 1992, nelle ultime gare non è stato brillante. Il siciliano viene da ben 10 sconfitte nelle ultime 13 partite disputate. Un campanello d’allarme in vista del prestigioso trofeo americano.

Dopo la semifinale slam di due anni fa, Cecchinato vuole tornare a stupire. Lo svizzero Laaksonen, ha disputato un ottimo torneo in Germania a Braunschweig, perdendo in finale contro il brasiliano Monteiro. La sfida dunque sarà interessante sotto tanti punti di vista. La voglia di rivalsa di Cecchinato potrebbe essere decisiva, ma tutto dipenderà dallo stato di forma che sul cemento, deve essere ai massimi livelli così da poter garantire servizi perfetti fin dal primo game. Il match andrà in scena questa sera 27 agosto, alle ore 22 italiane.

Cecchinato-Laaksonen, diretta tv e streaming, dove vedere il match US Open 27 agosto ore 22

Il match Cecchinato-Laaksonen, valido per il primo turno di US Open, in programma questa sera 27 agosto alle ore 22, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming, è disponibile l’applicazione Eurosport Player, che vi permetterà di seguire il match su smartphone, tablet e pc.