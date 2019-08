Italia-Slovenia, Pallavolo Europei 2019: diretta tv e streaming, dove vedere match pallavolo femminile 27 agosto

Dopo le vittorie con Portogallo, Ucraina e Belgio, la Nazionale Femminile di Pallavolo si appresta ad affrontare la Slovenia in questo Euro 2019. Le ragazze allenate da Mazzanti sono tra le favorite per portarsi a casa l’Europeo. Specialmente dopo il secondo posto dello scorso anno nel Mondiale in Giappone. Le azzurre si arresero solamente alla Serbia. Avversario in grande forma e al primo posto nel Gruppo A, a punteggio pieno. Anche l’Italia non è da meno avendo vinto tutte e tre le partite finora disputate. La Slovenia non è un avversario da sottovalutare, ma i tre punti sul girone non sono un buon biglietto da visita in vista di affrontare le azzurre. Cariche a mille, non avendo perso neanche un set in questo Europeo. Una partita senza dubbio da seguire e che andrà in scena oggi, 27 agosto alle ore 21.

Italia-Slovenia, Pallavolo Euro 2019: diretta tv e streaming, dove vedere match 27 agosto

Il match valido per l’Europeo 2019 di Pallavolo tra Italia e Slovenia, in programma questa sera martedì 27 agosto, alle ore 21, sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due. Per coloro che volessero vedere il match in streaming direttamente dal proprio tablet, smartphone o computer, è disponibile il sito internet RaiPlay, dove sarà possibile vedere la partita.