Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves : dove vedere la partita in streaming, diretta TV e replica

Questa notte, alle ore 02:00, i Milwaukee Bucks dell’MVP Giannis Antetokounmpo ospiteranno al Fiserv Forum i Minnesota Timberwolves. I Bucks nella stagione in corso viaggiano imperterriti in vetta alla classifica della Eastern Conference, con ben 7 vittorie in più rispetto ai secondi Boston Celtics. Storia completamente diversa invece se parliamo dei Minnesota Timberwolves, i quali hanno collezionato fino ad ora 12 vittorie e ben 20 sconfitte, rivestendo la quartultima posizione nella Western Conference. Le due compagini, in questa stagione, si sono affrontate già due volte: il 18 Ottobre Milwaukee vince 118-96; stessa sorte il 5 Novembre con un’altra vittoria di Antetokounmpo & co per 134-106.

La partita della notte si prospetta nettamente in favore di Milwaukee, visti i numerosi infortuni in casa Minnesota. Infatti, per la franchigia allenata da Ryan Saunders, non potranno calcare il parquet la superstar Karl-Anthony Towns (infortunio al ginocchio), Layman (infortunio al piede) e il canadese Andrew Wiggins (influenza). Tra i questionable ci sono anche Graham, Teague e Vonleh.

Dove vedere la partita?

La partita sarà visibile a partire dalle ore 02:00 su Sky Sport NBA HD (canale 206 di Sky). Il match si potrà anche seguire via streaming, disponendo di Sky Go e sintonizzandosi appunto su Sky Sport NBA. La replica sarà visibile alle ore 11 e alle ore 17 del giorno 2 Gennaio. Il commento non sarà curato da nessun telecronista italiano, perciò rimarrà quello americano.