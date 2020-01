Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo : cronaca LIVE in TEMPO REALE

Questa sera, alle ore 20:45, l’Olimpia Milano di Coach Messina ospitano al Mediolanum Forum i russi dello Zenit San Pietroburgo. La situazione in Eurolega delle due squadre è completamente diversa, con i meneghini settimi con 8 vittorie e 8 sconfitte e i russi ultimi con solo 4 vittorie su 12 partite giocate. Milano arriva da una sconfitta a testa alta contro il CSKA di Daniel Hackett autore di 27 punti (career high), stesso risultato per lo Zenit nell’ultima contro la Stella Rossa con un vergognoso 58-65 finale. Se Milano vuole rimanere in piena corsa per le Final Eight di Eurolega, sbagliare partite come quella di questa sera potrebbe essere velleitario.

Anche in campionato l’Olimpia è in un buona posizione in classifica, aggrappata al quarto posto e con il ticket alla Coppa Italia già strappato. Per poter continuare questa stagione in positivo, Messina sarà obbligato a ritrovare al 100% giocatori molto importanti del roster che fino ad ora non hanno reso a dovere come Aaron White e Michael Roll.

La partita sarà visibile su Eurosport Player, se non disponi di un abbonamento a esso segui la cronaca live su SuperNews per rimanere aggiornato su ogni singola giocata di Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo. Appuntamento alle 20:45 con la palla a due!