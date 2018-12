Basket serie A2 girone Est: una Montegranaro cinica sconfigge una Pompea mai doma

13a giornata di regular season di serie A2 girone est, alla Grana Padano Arena di Mantova in campo Pompea contro Montegranaro.

Nel primo quarto allunga Montegranaro con Corbett e Amoroso che piazzano dei tiri da tre importanti, Mantova prova a stare sotto nel punteggio e in scia con Veideman e Ghersetti che mette la bomba del -2. poi la partita si gioca punto a punto, sempre Montegrano avanti nel punteggio, ma la Pompea non molla mai. Nel finale del quarto riallunga Montegranaro con una tripla di Testa, ma Mantova rimane sempre attaccata con Veideman che prende per mano la squadra con una palla rubata e una schiacciata, punteggio del quarto 23-24.

Nel secondo periodo regna la parità in campo, con qualche fallo di troppo soprattutto per la difesa di Mantova, ma anche Montegranaro in difesa spende tutti i propri falli prima della metà del quarto. raspino porta avanti Mantova a 5.16 dal termine del periodo con una bella azione da sotto canestro. Punteggio basso in questo quarto, poi Amoroso mette due triple che rimettono il punteggio a favore di Montegranaro 33-36.Sempre Veideman per la Pompea tiene a galla i suoi e il secondo periodo però finisce con una tripla di Corbett con il punteggio di 35-39.

Il terzo perido parte con Montegranaro che allunga , ma la Pompea con Visconti e veideman la riportano sotto: 47-47 a 4 minuti dal termine del quarto. La partita è molto spigolosa e combattuta sotto canestro: l’equilibrio regna sul parquet della Grana Padano Arenain questo periodo, nessuno vuole mollare la presa sulla partita. Poi sempre Veideman alla fine porta avanti la Pompea con un a penetrazione fantastica, 53 a 54 per i padroni di casa.

Nel quarto periodo si parte con equilibrio come in tutta la partita, nessuna delle due squadre riesce a scappare. GRandi difese, rimbalzi sempre precisi sia per la Pompea che per Montegranaro, punteggio bassissimo a 5 minuti dal termine 54-54. Veideman inarrestabile da tre sempre lui tiene a galla la Pompea in un momento difficile, Simmons però non ci sta e trascina Montegranaro avanti di 4 a 3 minuti dal termine. Mastellari mette la tripla decisiva per Montegranaro a 43 secondi dalla fine, Visconti prova la penetrazione segna con fallo e tiro dalla lunetta, mette anche una tripla di seguito, ma non c’è più tempo, la partita finisce qui sul 65-70 per la XL Extralight Montegranaro.

Qui sotto il punti per ogni giocatore:

Pompea Mantova:

Guerra, Veideman 17, Morse 9, Poggi, Raspino 9, Visconti 11, Ferrara 1, Ghersetti 10, Maspero 3, Tosi

all. Finelli

XL Extralight Montegranaro:

Treier 5, Testa 3, Mastellari 4, Simmons 13, Palermo 9, Petrovic, Negri 4, Corbett 8, Amoroso 18, Traini 6

all.Pancotto