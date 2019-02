Basket Eurolega, Khimki Mosca-Olimpia Milano: streaming Eurosport Player oggi dalle ore 18

Oggi pomeriggio alle ore 20 (ore 18 in Italia) al Khimki Basketball Center di Mosca, il Khimki ospiterà l’Olimpia Milano per la 24.a giornata della regular season di Eurolega. Ultima spiaggia per la squadra russa che si trova al dodicesimo posto insieme allo Zalgiris Kaunas con 18 punti a -4 dall’ottavo posto (attualmente del Baskonia Vitoria), ultimo utile per andare ai playoff. Per i lombardi sesti in classifica con 24 punti in coabitazione con l’Olympiakos Pireo, un successo oggi in terra moscovita, sarebbe importantissimo per ipotecare la post season a sei giornate dalla fine del girone.

I precedenti tra le due squadre sono cinque, con leggero vantaggio dei padroni di casa per 3-2 anche se il match di andata di questa stagione è stato vinto dagli uomini di Simone Pianigiani grazie a tre tiri liberi di Mike James (25 punti alla fine per lui) a tre secondi dalla fine che avevano chiuso il risultato sull’81-80 in un incontro molto emozionante.

Il Khimki allenata da Rimas Kurtinatis recupera il suo giocatore chiave, ovvero la guardia Alexei Shved, dopo una lunga assenza che ha pesato fino a questo momento, ma da qualche settimana ha perso definitivamente l’ala grande americana Anthony Gill, che era terzo assoluto nel tiro da due punti, oltre il 70%.

Il coach dei meneghini ha tutti i giocatori disponibili, tranne il centro lituano Arturas Guidaitis, che ha finito anzitempo la stagione per la rottura del crociato.

L’unico ex dell’incontro è la guardia americana naturalizzato serbo, Charles Jenkins, che con Milano ha vinto uno scudetto e una Coppa Italia nel 2016.

Khimki Mosca-Olimpia Milano diretta streaming:

Gli appassionati di basket potranno seguire il match tra Khimki Mosca-Olimpia Milano con palla a due alle ore 18, in diretta su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con con collegamento a partire dalle ore 20.45.

L’incontro potrà essere visto sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player.