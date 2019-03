Oggi pomeriggio alle ore 18 alla Megasport Arena di Mosca scenderanno sul parquet i padroni di casa del CSKA e l’Olimpia Milano per il match di Eurolega valido per 25.a giornata.

In classifica i russi sono al secondo posto con 38 punti a -4 dalla capolista Fenerbache e a +2 sugli spagnoli del Real Madrid terzo, mentre i lombardi si trovano al settimo posto con 26 punti con due punti di vantaggio su Olympiakos e Bayern Monaco. Dunque per gli uomini di Simone Pianigiani sarà un match molto importante in chiave playoff anche se per espugnare il parquet di Mosca ci vorrà un’impresa non indifferente.

Nell’ultimo match giocato la settimana scorsa le due squadre hanno entrambe vinto: i padroni di casa hanno espugnato il campo del Olympiakos per 97-81 facendo indirettamente un favore a Milano, che dal canto è riuscita ad ottenere due punti preziosi andando a vincere sempre a Mosca sponda Khimki, per 90-88 in un finale emozionante.

Nella gara di andata giocata nel capoluogo lombardo giocato l’8 novembre scorso, c’è stato il successo della squadra allenata da Dimitris Itoudis per 90-85 nonostante i tredici punti di svantaggio a 27′ minuto, grazie soprattutto ai 23 punti di Cory Higgins e ai 18 di Nando De Colo che ha realizzato 18 punti.

Sarà un match speciale per Daniel Hackett e Vladimir Micov, i due grandi ex: il primo ha giocato e vinto uno scudetto con Milano, il secondo ha vissuto tante stagioni trionfali a Mosca.

I precedenti tra le due squadre sono complessivamente sedici e vede i russi in vantaggio per 10-6, con una striscia aperta di otto successi di fila.

La terna arbitrale della partita sarà formato dal croato Sreten Radovic, dallo spagnolo Miguel Angel Perez e dal polacco Tomasz Trawicki.

CSKA Mosca-Olimpia Milano diretta streaming:

Gli appassionati di basket potranno seguire il match tra Khimki Mosca-Olimpia Milano con palla a due alle ore 18, in diretta su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con con collegamento a partire dalle ore 17.45.

L’incontro potrà essere visto sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player.