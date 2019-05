Questa sera alle ore 21 al Palaverde si giocherà gara 2 tra De’ Longhi Treviso-Remer Blu Basket Treviglio, valida per la semifinale playoff del campionato di basket di Serie A2.

Treviso-Treviglio, presentazione del match

In gara 1 giocata sabato sera i trevigiani di Marco Mian hanno dominato vincendo 75-56 portandosi in vantaggio nella serie e oggi giocando ancora davanti ai propri tifosi avrà la possibilità di andare sul 2-0 in attesa delle due trasferte in terra lombarda. Mattatori della serata sono stati Matteo Chilo e Davide Alviti autori rispettivamente di 22 e 15 punti. Il match si è deciso subito nei primi due quarti dove all’intervallo i padroni di casa conducevano già 43-26, vantaggio poi gestito molto bene nel secondo tempo. Gli ospiti di Adriano Vertemati dovranno cercare di rimanere attaccati alla partita e non farsi schiacciare fin da subito dai loro avversari, che sulla carta partono comunque favoriti sia per il più alto tasso tecnico sia per il fattore campo.

In regular season Treviso nel girone Est era arrivata seconda con 48 punti alle spalle della Fortitudo Bologna promossa in Serie A1, mentre Treviglio nel girone Ovest terza a 36 punti dietro a Virtus Roma (in Serie A1) e Capo d’Orlando impegnata nell’altra semifinale contro la Benfapp Bergamo (avanti i siciliani per 2-0).

Questi i risultati dei primi due turni delle due squadre:

De’Longhi Treviso-Control Trapani 3-2 (71-59, 98-68, 85-89, 74-80, 90-66)

De’ Longhi Treviso-Zeus Energy Group Rieti 3-0 (73-51, 80-63, 90-85)

Remer Blu Basket Treviglio-Cimorosi Roseto 3-2 (73-75, 80-67, 73-83, 83-77, 81-74)

Remer Blu Basket Treviglio– Tezenis Verona 3-2 (77-85, 65-61, 62-72, 95-78, 81-76)

Da notare come i veneti in questi playoff sono imbattuti in casa (5 su 5), mentre i lombardi nei due turni disputati erano andati sempre sotto per 2-1 con la gara 4 in trasferta, ma alla fine sono riusciti in entrambi i casi a qualificarsi, dimostrando grande carattere.

Gli arbitri del’incontro saranno Andrea Masi di Firenze, Fabio Ferretti di Sant’Omero e Stefano Wasserman di Maniago.

De’Longhi Treviso-Remer Blu Basket Treviglio diretta tv e streaming

Gara 4 tra De’Longhi Treviso-Remer Blu Basket Treviglio sarà visibile su Sportitalia (canale 225 del decoder e 60 del digitale terrestre) con telecronaca affidata a Matteo Gandini; il match potrà essere guardato anche in diretta streaming abbonandosi a LNP Tv Pass, servizio tramite il quale le partite del campionato di Serie A2 sono visibili live on demand, pagando un abbonamento che può essere annuale oppure mensile.