In gara 2 dei quarti di finale dei playoff l’Olimpia Milano ha sconfitto la Sidigas Avellino per 76-61 portando la serie in parità (1-1). I padroni di casa avevano iniziato la gara in maniera pessima andando subito sotto per 18-5, facendo venire i brividi ai propri tifosi; tra la fine del primo quarto e l’inizio del secondo i milanesi hanno cominciato la rimonta che li ha portati all’intervallo avanti per 42-30. Nel secondo tempo la squadra di Simone Pianigiani controllano bene il match grazie alle buone percentuale nel tiro da tre punti, facendo diventare gli ultimi minuti solamente una formalità. Le due squadre torneranno in campo mercoledì sera al Palasport Giacomo Del Mauro di Avellino per gara 3. Migliori marcatori: Olimpia Milano: Curtis Jerrels 18 punti, Sidigas Avellino: Keifer Sykes 23 punti.

Olimpia Milano-Sidigas Avellino, il tabellino

Olimpia Milano-Sidigas Avellino: 76-61 (5-18, 42-30, 58-44)

Olimpia Milano: Della Valle 4, Micov 12, Fontecchio 0, Tarczewski 8, Kuzminskas 6, Cinciarini 2, Nunnally 13, Burns 2, Brooks 5, Jerrells 18, Omic ne, De capitani ne

Sidigas Avellino: : Udanoh 8, Young 9, Guariglia ne, Filloy 0, Silins 6, Campogrande 2, Harper 13, D’ercole 0, Sykes 23, Spizzichini ne, Ndiaye 0, Campani 0

Questa sera alle ore 20.30 scenderanno sul parquet del Mediolanum Milano Forum Olimpia Milano-Sidigas Avellino per gara 2 dei quarti di finale dei playoff di basket Serie A. Nella prima sfida giocata sabato, c’è stata la clamorosa vittoria della squadra irpina che ha sbancato il capoluogo lombardo per 82-74 soprattutto grazie alle grandi prestazioni di Keifer Sykes (21 punti e 10 assist) e Ike Udanoh (18 punti e 9 rimbalzi). A Milano invece non sono stati sufficienti invece i 23 punti di Vladimir Micov, tra l’altro massimo stagionale.

Olimpia Milano-Sidigas Avellino, presentazione del match

Nella stagione regolare gli uomini di Simone Pianigiani avevano chiuso in testa alla classifica con 46 punti dominando praticamente dalla prima all’ultima giornata; gli irpini di Massimo Maffezzoli terminati ottavi, hanno raggiunto la post season proprio al fotofinish grazie alla classifica avulsa nei confronti delle altre due squadre lombarde Openjobmetis Varese e Acqua S.Bernardo Cantù.

Il coach dei milanesi ha il dubbio se potrà schierare il centro Kaleb Tarczewski, che nel corso di gara 1 giocata sabato ha accusato un problema alla schiena, le sensazioni sono buone ma si deciderà solamente all’ultimo. Il coach degli avellinesi in dubbio Demetris Nichols e Caleb Green già assenti sabato sera.

Gli arbitri dell’incontro saranno Tolga Sahin di Messina, Lorenzo Baldini di Firenze e Guido Giovannetti di Papigno (Terni).

Olimpia Milano-Sidigas Avellino, i precedenti

I precedenti tra le squadre in terra milanese sono complessivamente 19 e vede i padroni di casa in netto vantaggio per 14 a 5; oltre al match di sabato quest’anno si è giocato il match di regular season alla terz’ultima giornata (28 aprile) che ha visto vincere le scarpette rosse per 85-79. Nella gara di andata, giocata in Campania a vincere furono invece i biancoverdi per 85-81.

Olimpia Milano-Sidigas Avellino diretta tv e streaming

Gli appassionati di basket potranno seguire il match tra Olimpia Milano-Sidigas Avellino con palla a due alle ore 20.30, in diretta tv su Eurosport 2 (canale 211 di Sky e e 342 del digitale terrestre) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.10.

L’incontro potrà essere visto sempre in streaming , anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player.