Venezia-Trento, basket Serie A playoff gara 2: dove vedere il match oggi 21/05

Stasera al Palasport Taliercio (ore 20.30) sarà in programma Venezia-Trento, gara 2 dei quarti playoff del campionato di basket Serie A.

Nella prima gara giocata domenica scorsa i veneti hanno avuto la meglio grazie alla vittoria per 67-57, nonostante un inizio disastroso con i trentini che si erano portati in vantaggio addirittura per 19-2, poi il maggior tasso tecnico dei padroni di casa ha fatto la differenza riuscendo a recuperare l’ampio svantaggio per andare a vincere di dieci punti. Gli ospiti hanno pagato a caro prezzo il 2/13 da tre punti e il 19/33 dalla lunetta.

Venezia-Trento presentazione del match

La formazione veneziana di coach Walter De Raffaele ha terminato la regular season al secondo posto con 40 punti insieme alla Vanoli Cremona, ma per gli scontri diretti si è dovuta accontentare del terzo posto, invece i dolomitici di Maurizio Buscaglia sono arrivati sesti con 34 punti.

Gli uomini di punta di Venezia sono l’ala-centro Mitchell Watt che però nel primo match è stato deludente e il playmaker Marquez Haynes che invece domenica è stato il miglior realizzatore per la propria squadra con 14 punti e ha tolto le castagne dal fuoco nel momento del bisogno. Trento invece punta sulla guardia Devyn Marble che in gara 1 ha segnato 18 punti giocando un ottimo incontro e sul playmaker Aaron Craft.

Gli arbitri dell’incontro saranno Roberto Begnis di Crema, Beniamino Manuel Attard di Siracusa e Fabrizio Paglialunga di Taranto.

Venezia-Trento, i precedenti

Le due squadre si sono incontrate in terra veneta per dieci volte con sei vittorie dei padroni di casa e quattro degli ospiti; questa sfida è ormai diventata una classica dei playoff visto che si affrontano per il terzo anno di fila: nella stagione 2016-17 fu finale scudetto con Venezia che trionfò in sei incontri, mentre nello scorso campionato si incontrano in semifinale con la vendetta trentina che vinse per 3-1 per poi perdere in finale contro l’Olimpia Milano.

Sono diciassette invece i precedenti tra i due allenatori, con nove vittorie di Walter De Raffaele e otto quelle di Maurizio Buscaglia.

Venezia-Trento diretta tv e streaming

Il match dei quarti di gara 2 tra Venezia-Trentino con palla a due alle ore 20.45, sarà visibile su Rai Sport (canale 227 di Sky e 57 del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 20.35.

Gli appassionati potranno guardare la gara anche in streaming sia su RaiPlay sia su Eurosport Player.