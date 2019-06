Basket, Europei femminili: i gironi e il calendario della manifestazione che vedrà l’Italia protagonista

Da giovedì 27 giugno a domenica 7 luglio in Lettonia e Serbia si disputeranno i campionati europei di basket femminile che vedrà l’Italia di coach Marco Crespi tra le sedici protagoniste del torneo continentale. Le azzurre sono inserite nel gruppo C (si giocherà a Nis, in Serbia) insieme ad Ungheria, Slovenia e Turchia e saranno proprio quest’ultime l’avversario del primo match che si giocherà domani alle ore 18.30. L’obiettivo della Nazionale è quello di passare il primo turno eliminatorio e almeno classificarsi al sesto posto che, se conquistato, darà all’accesso alla partecipazione ad uno dei quattro tornei preolimpico per Tokyo 2020.

Basket, Europei femminili: gironi eliminatori

Girone A

Lettonia-Regno Unito-Spagna-Ucraina

Girone B

Francia-Montenegro-Repubblica Ceca-Svezia

Girone C

Italia-Slovenia-Turchia-Ungheria

Girone D

Belgio-Russia-Bielorussia-Serbia

Passeranno il turno le prime tre di ogni raggruppamento, ma con la vincitrice del girone ammessa ai quarti di finale, mentre le seconde e le terze si sfideranno negli ottavi (A2-B3, B2-A3, C2-D3 e D2-C3) e le vincenti di queste sfide andranno a fare compagnia alle Nazionali già qualificate.

Le perdenti dei quarti di finale giocheranno il 5° e 6° posto per il preolimpico nelle due semifinali, mentre le vincenti disputeranno le semifinali per il 1°-4° posto, con annesse finali per la medaglia di bronzo e per quella d’oro.

Basket, Europei femminili: calendario della manifestazione

Giovedì 27 giugno

Ore 12 Svezia-Montenegro (Girone B)

14.30 Francia-Repubblica Ceca (Girone B)

16.00 Ungheria-Slovenia (Girone C)

17.30 Gran Bretagna-Lettonia (Girone A)

17:45 Russia-Belgio (Girone D)

18:30 Turchia-Italia (Girone C)

20:00 Ucraina-Spagna (Girone A)

20:30 Bielorussia-Serbia (Girone D)

Venerdì 28 giugno

Ore 12 Repubblica Ceca-Svezia (Girone B)

14.30 Montenegro-Francia (Girone B)

16.00 Slovenia-Turchia (Girone C)

17.30 Lettonia-Ucraina (Girone A)

17.45 Belgio-Bielorussia (Girone D)

18.30 Italia-Ungheria (Girone C)

20.00 Spagna-Gran Bretagna (Girone A)

20.30 Serbia-Russia (Girone D)

Domenica 30 giugno

Ore 12 Ucraina-Gran Bretagna (Girone B)

14.30 Repubblica Ceca-Montenegro (Girone B)

16.00 Ungheria-Turchia (Girone C)

17.30 Lettonia-Spagna (Girone A)

17:45 Bielorussia-Russia (Girone D)

18:30 Italia-Slovenia (Girone C)

20:00 Svezia-Francia (Girone A)

20:30 Belgio-Serbia (Girone D)

Lunedì 1 Luglio

Ottavi di finale

Ore 17.30 A2-B3

Ore 20.30 B2-A3

MARTEDÌ 2 LUGLIO

Ottavi di finale

Ore 18.00 C2-D3

Ore 20.30 D2-C3

Giovedì 4 luglio

Quarti di finale ore 12.30, 15.00, 18.00 e 20.30



A1-vincitrice C2-D3 (E)

B1-vincitrice D2-C3 (F)

C1-vincitrice A2-B3 (G)

D1-vincitrice B2-A3 (H)

Sabato 6 luglio

Spareggi preolimpico ore 12.30 e 15.00

Perdente quarto E-perdente quarto H

Perdente quarto F-perdente quarto G

Semifinali 1°-4°posto ore 18.00 e 20.30

Vincente quarto E-vincente quarto H

Vincente quarto F-vincente quarto G

Domenica 7 luglio

Ore 17.30 Finale 3°-4° posto

Ore 20:30 Finale 1°-2° posto

Basket, Europei femminili: dove vederli

I campionati europei di basket femminile saranno un’esclusiva Sky Sport con la telecronaca delle partite dell’Italia affidate a Geri De Rosa con il commento tecnico della giocatrice Silvia Gottardi; ma ogni giorno sarà visibile un altro match della manifestazione continentale sempre in diretta con Paola Ellisse e la giocatrice Kathrin Ress.

Tutti i giorni alle ore 15.45 lo studio di approfondimento insieme a Claudia Angiolini, mentre mezz’ora prima della palla a due delle gare delle azzurre, ci sarà il pre-partita con collegamenti dalla Serbia con l’inviato Alessandro Mamoli.