Basket, Olimpia Milano: Ettore Messina è ufficialmente il nuovo allenatore

Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficializzazione da parte dell’Olimpia Milano: Ettore Messina è ufficialmente il nuovo allenatore per le prossime tre stagioni e in più gli sarà affidato anche il ruolo di “President of Basketball Operations“.

Il coach italiano è andato in Texas nella sede dei San Antonio Spurs, dove è stato per cinque stagioni (2014-2019) assistente di Greg Popovich, per chiudere il rapporto di lavoro cosicchè una volta liberatosi ufficialmente potrà subito programma la nuova annata che per la squadra lombarda dovrà essere quella del rilancio, dopo quella fallimentare appena finita. Infatti oltre alla sconfitta per 3-0 nella semifinale playoff subita dalla Dinamo Sassari, va registrata la non qualificazione alle Final Eight di Eurolega quando a quattro giornate dalla fine sembrava quasi fatta e l’eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia da parte della Virtus Bologna.

Dunque per rilanciare le ambizioni dei meneghini, il proprietario Giorgio Armani è andato sul sicuro, anche se poi è uscita fuori la notizia che la trattativa con il coach catanese era già stata intavolata da tempo, ma il passo decisivo è stato fatto nello scorso weekend, quando Messina insieme al suo agente spagnolo Igor Crespo, sono stati invitati e poi avvistati nella sede del club per il colloquio decisivo con i collaboratori di Armani.

Al nuovo allenatore, sarà affiancato un uomo dotato di ottime conoscenze internazionali per facilitare anche l’inserimento nella nuova realtà milanese, il nome più gettonato in queste ultime ore è quello di Claudio Crippa, ex giocatore allenato proprio da Messina nella stagione della doppietta Campionato-Eurolega (1997-98) e poi scout Europeo dei San Antonio Spurs.

Ovviamente per un nuovo coach che viene, c’è uno che ha lasciato ed è quel nome si chiama Simone Pianigiani che in queste due stagioni con le scarpette rosse ha vinto uno scudetto e due supercoppe italiane, ma insieme al club ha deciso di interrompere consensualmente il rapporto di lavoro; purtroppo per il coach senese il secondo anno è stato fatale come ai suoi predecessori Scariolo, Banchi e Repesa.

Questo il comunicato con il quale il club lombardo ha salutato il suo ormai ex allenatore: “L’Olimpia Milano desidera ringraziarlo per la professionalità e l’impegno profuso, e gli formula i migliori auguri per il proseguo della sua carriera“.