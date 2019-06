Benfapp Capo D’Orlando-De’Longhi Treviso: finale promozione gara 3, streaming e diretta tv oggi 17/06

Questa sera alle ore 20.45 al PalaSikeliArchivi Benfapp Capo d’Orlando-De’Longhi Treviso scenderanno sul parquet per gara 3 della finale promozione per salire in Serie A.

Benfapp Capo D’Orlando-De’Longhi Treviso, presentazione del match

Nelle prime due gare giocate a Villorba, i trevigiani hanno vinto piuttosto nettamente dimostrando almeno davanti ai loro tifosi un ottimo stato di forma; nel primo incontro il risultato è stato di 90-72, nel secondo addirittura 82-56 con Matteo Imbrò ed Amedeo Tessitori mattatori rispettivamente in gara 1 e gara 2. I siciliani non sono riusciti ad entrare mai in partita dimostrando una preoccupante involuzione soprattutto fisica che ovviamente non potranno permettersi davanti ai loro tifosi; il coach dei siciliani Marco Sodini che al termine dell’ultima partita si è preso la responsabilità della brutta sconfitta ha rilasciato queste dichiarazioni: “Quando c’è una prestazione di questo tipo la responsabilità non può cadere soltanto sui giocatori. Credo che la responsabilità sia mia, di non essere riuscito a trasmettere la difficoltà di una partita come questa e quella di gara 1; io so che possiamo essere molto più bravi di così, mi dispiace di aver mostrato questa faccia di noi e non voglio far finta che basti cancellarla, perché se non prendiamo l’insegnamento che viene da queste due partite sarà difficile riportare la serie dove vogliamo riportarla”.

I trevigiani hanno la il primo match point perchè vincendo questa sera sarebbero promossi in Seria A raggiungendo così Fortitudo Bologna e Virtus Roma, vincitrici dei gironi Est ed Ovest; se invece dovessero uscire sconfitti dal parquet messinese, mercoledì saranno costretta a scendere di nuovo in campo al PalaSikeliArchivi per gara 4. Fino ad ora la migliore difesa della regular season della De’Longhi ha avuto la meglio sul secondo migliore attacco, ovvero quello dei siciliani.

Sono i tre precedenti in terra siciliana tra le due squadre, giocati tutti nel massimo campionato (tra il 2005 e il 2008) che vedono i padroni di casa in vantaggio per 2-1.

Benfapp Capo D’Orlando-De’Longhi Treviso, diretta tv e streaming

Gara 3 della finale promozione tra Benfapp Capo D’Orlando-De’Longhi Treviso sarà trasmesso su Sportitalia (canale 225 del decoder e 60 del digitale terrestre) con telecronaca affidata a Matteo Gandini; il match sarà visibile anche in diretta streaming abbonandosi a LNP Tv Pass, servizio tramite il quale le partite del campionato di Serie A2 sono visibili live on demand, pagando un abbonamento che può essere annuale oppure mensile.