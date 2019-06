De’ Longhi Treviso-Benfapp Capo D’Orlando: finale promozione gara 1, streaming e diretta tv oggi 11/06

Questa sera alle ore 21 al Palasport di Villorba, De’Longhi Treviso-Benfapp Capo d’Orlando scenderanno sul parquet per gara 1 della finale playoff (al meglio delle cinque gare) che alla fine decreterà la terza ed ultima squadra promossa (le altre due sono Fortitudo Bologna e Virtus Roma) che la prossima stagione parteciperà al campionato di basket di Serie A. Treviso ospiterà le prime due gare, mentre la terza e l’eventuale quarta si giocheranno in terra siciliana, mentre la quinta se necessario si disputerà sempre a Villorba.

De’ Longhi Treviso-Benfapp Capo D’Orlando, presentazione del match

Le due squadre in questa stagione hanno finito al secondo posto i rispettivi gironi, i veneti quello ad Est con 48 punti dietro la Fortitudo Bologna, i siciliani ad Ovest con 40 punti alle spalle della Virtus Roma che a parità di punti ha trionfato per la differenza canestri negli scontri diretti. In questi playoff i padroni di casa guidati da Max Menetti hanno eliminato in serie la Control Trapani per 3-2, la Zeus Energy Group Rieti per 3-0 ed infine la Remer Blu Basket Treviglio per 3-1; gli ospiti di coach Marco Sodini sono ancora imbattuti in questa post season avendo avuto la meglio sui loro avversario sempre per 3-0: Ora Sì Ravenna, Edilnol Pallacanestro Biella e Bergamo Basket. I veneti, a sette anni dalla nascita della nuova società partita dal campionato Promozione, sogna il ritorno nella massima serie, per i siciliani invece la vittoria nella serie finale vorrebbe dire tornare in Serie A dopo una solo stagione di purgatorio.

Si prospetta dunque un match molto emozionante e allo stesso tempo equilibrato con Treviso che ha vinto 21 delle ultime 24 partite oltre ad essere la migliore difesa del girone Est, mentre Capo d’Orlando ha vinto le ultime 19 partite con il secondo miglior attacco nel girone Ovest dopo la Control Trapani.

Coach Menetti punterà molto sul talento di David Logan e i tanti punti nelle mani di Dominez Burnett, coach Sodini invece sulla coppia Brandon Triche e Jordan Parks che in questi playoff fino ad ora sono stati i migliori marcatori (25.2 punti a partita per il primo, 20.9 per il secondo), ma in realtà lo sono stati anche durante la regular season.

Gli arbitri per questa gara 1 saranno Enrico Bartoli di Trieste, Giacomo Dori di Mirano (Venezia) e William Raimondo di Brescia.

De’ Longhi Treviso-Benfapp Capo D’Orlando, calendario della serie:

gara 1: Treviso-Capo d’Orlando 11 giugno ore 21

gara 2: Treviso-Capo d’Orlando 13 giugno ore 20.45

gara 3: Capo d’Orlando-Treviso 17 giugno ore 20.45

gara 4: (eventuale) Capo d’Orlando-Treviso 19 giugno ore 20.45

gara 5: (eventuale) Treviso-Capo d’Orlando 23 giugno ore 18.00

De’ Longhi Treviso-Benfapp Capo D’Orlando diretta tv e streaming

Gara 1 della finale promozione tra De’ Longhi Treviso-Benfapp Capo D’Orlando sarà trasmesso su Sportitalia (canale 225 del decoder e 60 del digitale terrestre) con telecronaca affidata a Matteo Gandini; il match sarà visibile anche in diretta streaming abbonandosi a LNP Tv Pass, servizio tramite il quale le partite del campionato di Serie A2 sono visibili live on demand, pagando un abbonamento che può essere annuale oppure mensile.