Eurobasket femminili: Italia-Slovenia, dove vedere il match in tv e streaming oggi 30 giugno

Oggi 30 giugno alle ore 18.30 al Cair Sports Center di Nis (Serbia) Italia-Slovenia si affronteranno per la terza ed ultima giornata del girone C dei Campionati Europei di basket femminili. L’altra gara del raggruppamento si disputerà alle ore 16 vedrà in campo Ungheria-Turchia.

Italia-Slovenia, presentazione del match

Quello odierno sarà un incontro molto importante perchè deciderà chi tra Italia o lo Slovenia riuscirà a posizionarsi al secondo posto del girone C, girone che è già stato vinto dall’Ungheria anche se dovesse perdere contro la Turchia (favorita per vincere il girone alla vigilia ma incredibilmente già eliminata), perchè ha gli scontri diretti favorevoli sia con le azzurre che con le slovene.

Dunque le ragazze di Marco Crespi dovranno cercare di non ripetere la scialba prestazione offerta venerdì pomeriggio contro le magiare soprattutto in attacco con percentuali al tiro basse che sono state la causa principale della sconfitta per 59-51; in questo inizio di Europeo l’Italia ha tirato con il 31.9% da due, il 26.9% da 3 e il 75.9% ai tiri liberi ma se si vuole raggiungere l’obiettivo minimo del sesto posto, che da all’accesso al torneo preolimpico, queste percentuali andranno obbligatoriamente migliorate.

le avversarie di oggi non saranno facili da affrontare, considerando che nel primo match perso contro l’Ungheria per 88-84, a cinque minuti dalla fine erano avanti di nove punti, buttando all’aria una vittoria che sembrava certa. Nel match giocato venerdì contro la Nazionale turca, le ragazze slovene di coach Damir Grcic questa volta sono state più attente e non hanno permesso alle loro avversarie di rientrare in gara, vincendo 62-55. Bisognerà fare attenzione alla stella della squadra, ovvero Teja Oblak, autrice fino ad ora di 39 punti complessivi nei due match giocati e che è tesserata con la USK Praga.

La vincitrice tra le due Nazionali affronterà negli ottavi di finale la terza classificata del girone D formato da Serbia, Bielorussia, Belgio e Russia, mentre la perdente giocherà contro la seconda sempre del raggruppamento D.

Italia-Slovenia, dove vedere il match in tv e streaming

Il match Italia-Turchia prima giornata del girone C degli Europei (palla a due ore 18.30), sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 di Sky) e Sky Sport Arena (canale 204) con telecronaca affidata a Geri De Rosa con il commento tecnico della giocatrice Silvia Gottardi. Alle ore 18.05 ci sara il pre-partita con l’inviato Alessandro Mamoli che darà le ultime notizie prima dell’inizio della contesa.

La gara sarà a disposizione anche tramite Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’ abbonamento.