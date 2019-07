Eurobasket femminili, Italia-Russia: dove vedere il match in tv e streaming oggi 2 luglio

Questa sera alle ore 20.30 alla Stark Arena di Belgrado, Italia-Russia si sfideranno per gli ottavi di finale degli Europei femminili di basket.

Italia-Russia, presentazione del match

Il match di oggi metterà in palio un posto per i quarti di finale dove la vincente affronterà la Spagna (giovedì 4 luglio) vincitrice del Girone A a punteggio pieno con sei punti. Le azzurre di Marco Crespi si sono classificate seconde nel girone C con quattro punti insieme all’Ungheria, ma la sconfitta nello scontro diretto è stato fatale. L’unica partita fin qui giocata male è stato proprio quelle contro le magiare, mentre nel primo e terzo match ci sono state le buone prove contro Turchia (57-54) e soprattutto Slovenia dominata per 75-57. Per le ragazze italiane ci vorrà una grande prova soprattutto di Cecilia Zandalasini fin qui in chiaro-scuro e di Giorgia Sottana, tenuta precauzionalmente in panchina nel secondo tempo contro le slovene per un risentimento muscolare.

La nostra avversaria odierna, la Russia, è l’unica Nazionale che ha cinque giocatrici sopra il metro e novanta di altezza e ha in Maria Vadeeva la stella del gruppo che sta viaggiando ad una media di 19.6 punti e 9 rimbalzi a a partita, attenzione alla ventunenne talentuosa Raisa Musina.

Va ricordato che le russe hanno rischiato di essere eliminate durante la fase a gironi dopo che le prime due partite erano terminate con una sconfitta piuttosto nette contro Belgio e Serbia rispettivamente per 67-54 e 77-63; la qualificazione della formazione di Aleksandr Vasin è arrivata solamente all’ultima giornata contro la Bielorussia battuta per 76-62 e, grazie alla differenza canestri negli scontri diretti, il terzo posto è stato acciuffato.

I precedenti tra Italia-Russia sono venti con le 7 vittorie azzurre e 13 russe, l’ultimo incontro è stato giocato il 9 giugno scorso le ragazze di Marco Crespi sono uscite sconfitte per 62-54 nella finale del torneo di Saragozza. Le azzurre solamente una volta hanno battuto le loro avversarie in in Campionato Europeo ed è successo l’11 giugno 1995 per 59-57; quella Nazionale allenata all’epoca da Riccardo Sales alla fine vinse la medaglia d’argento.

Italia-Russia, dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match Italia-Russia match di ottavi di finale degli Europei di basket femminili (palla a due ore 20.30), sarà visibile a partire dalle ore 20 su Sky Sport Arena (canale 204) con telecronaca affidata a Geri De Rosa con il commento tecnico della giocatrice Silvia Gottardi. Alle ore 20 invece ci sara il pre-partita con l’inviato Alessandro Mamoli che darà le ultime notizie prima dell’inizio della contesa.

La gara sarà a disposizione anche tramite Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’ abbonamento.