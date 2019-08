Sconfitta beffa per gli azzurri di Romeo Sacchetti contro la Russia nella seconda giornata del “Verona basket Cup” dopo più di tre quarti di partita ben giocati negli ultimi sette minuti avanti di quindici punti, l’Italia subisce un incredibile parziale di 17-0 e perdono per 72-70 con una tripla all’ultimo secondo realizzata da Fridzon.

Tre i giocatori italiani in doppia cifra: Gentile e Sacchetti con 13, 11 per Belinelli; domani terza ed ultima partita alle ore 20.30 contro il Venezuela che oggi ha perso contro il Senegal per 75-69.

Italia-Russia, presentazione del match

Questa sera alle ore 20.30 al PalaOlimpia di Verona si giocherà Italia-Russia, match valido per la seconda giornata del “Verona basket Cup”, torneo estivo a cui partecipa la nazionale azzurra di Meo Sacchetti in vista della prossimi mondiali in programma dal 31 agosto al 15 settembre in Cina.

Nella prima giornata giocata ieri l’Italia ha vinto in maniera molto netta contro il Senegal per 111-54 (55-26 all’intervallo) doppiando addirittura i malcapitati africani; sono state molto le indicazioni positive per il ct azzurro anche se ovviamente il livello degli avversari era molto basso. Ottime le prove di Biligha, Vitali e Della Valle che hanno preso in mano fin da subito la situazione e non hanno fatto rimpiangere gli assenti Belinelli, Gallinari e Datome che comunque sono tutti e tre sulla via del recupero.

Il match di stasera ovviamente sarà di tutt’altro livello e i ragazzi di Sacchetti dovranno essere bravi soprattutto a livello fisico vista i tanti chili e centimetri della nazionale russa che ieri ha sconfitto il Venezuela per 69-54. In questo torneo la squadra di coach Sergey Bazarevic (nel 2015-16 a Cantù) è priva della stella Alexey Shved e i due giocatori da tener maggiormente sotto controllo sono Sergey Karasev e Joel Bolomboy, quest’ultimo nato in Ucraina di origine congolesi ma da pochi mesi con il passaporto russo.

Molto probabilmente il match di stasera stabilirà la squadra vincitrice del torneo visto che domani Italia e Russia affronteranno rispettivamente Venezuela e Senegal.Ricordiamo che al Mondiale, gli azzurri sono inseriti nel girone D con Serbia, Angola e Filippine, mentre i russi nel girone B con Argentina, Corea del Sud e Nigeria.

Italia-Russia, diretta tv e streaming venerdì 10 agosto

Il match tra Italia-Russia (inizio ore 20.30), valevole per per la seconda giornata del “Verona basket Cup”, sarà visibile sul canale satellitare Sky Sport Arena (ch. 204 del decoder Sky) con collegamento alle ore 20.15 per il pre-partita. La telecronaca sarà affidata a Flavio Tranquillo con il commento tecnico dell’ex cestista Andrea Pessina, mentre a bordocampo sarà presente Francesco Bonfardeci.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.