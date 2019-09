Basket Supercoppa A2: la Pompea parte col botto

Primo match ufficiale stagionale di Supercoppa di serie A2 tra Scaligera Tezenis Verona e Pompea Mantova al Agsm Forum.

Primo quarto molto veloce, con un ritmo a canestro vertiginoso da entrambe le parti: Verona segna 29 punti con un Severini in grande spolvero, 12 punti per lui, mentre Mantova risponde con 23 dal campo, migliore dei suoiGhersetti e Clarke con 7.

Secondo quarto con la Tezenis sempre avanti nel punteggio, anzi, complice qualche rotazione lunga da parte degli Stings, prova ad allungare con Poletti e Udom sugli scudi. La Pompea da parte sua ha bisogno di qualche partita in più di rodaggio: gli uomini di coach Finelli creano buone trame di gioco, ma sono molte le palle perse per ingenuità. Parziale all’intervallo 51-41 per Verona, punteggio molto alto.

Terzo quarto con la Pompea che parte con un parziale di 18 a 0 rientrando completamente nel match: incredibile ribaltamento della partita al Pala Agsm con Mantova che fa vedere un parziale di 25-4 a Verona ed una cattiveria nascosta nei primi due periodi. Ghersetti e Visconti guidano i mantovani ad una rimonta incredibile.

nel quarto periodo la Tezenis si rifà sotto a fatica con Udom in grande spolvero e Rosselli che ci mette tutta la sua esperienza: partita punto a punto con Lawson e Clarke per Mantova che raccolgono molto dal perimetro. Si arriva ad 81 pari a 7 secondi da l termine con Clarke che si prende la responsabilità di segnare il canestro dell vittoria per la Pompea 83 a 81.

Tezenis Verona

Poletti 12 ,Love 4, Beghini, Cacciatori, Candussi 11 Cappellotto, Rosselli 12, Udom 120 Severini 15 Morgillo 2, Hasbrouck 5

all.Dalmonte

Pompea Mantova

Sarto 8, Colussi, Poggi 4, Raspino 5,Visconti 11, Ferrara 1, Vigori, Ghersetti 18, Maspero, Epifani, Clarke 17, Tognoni, Lawson 19

all.Finelli