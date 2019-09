Italia-Serbia, Mondiali Basket: diretta tv e streaming, dove vedere match 4 settembre

Mercoledì 4 settembre alla Foshan International Sports and Cultural Center di Foshan, Italia-Serbia si sfideranno nella terza giornata ed ultima giornata del girone D dei Mondiali di basket maschile; la gara inizierà alle 13.30 ora italiana (le 19.30 locali).

Italia-Serbia, presentazione del match

Arrivati da sei sconfitte consecutive nelle amichevoli pre-mondiali, gli azzurri nelle prime due giornate hanno fatto bottino pieno vincendo facilmente contro Filippine e Angola rispettivamente per 108-62 e 92-61 giocando un ottimo basket con tutti i suoi effettivi anche se va detto che le avversarie erano molto modesti. Ora contro i Serbi il livello ovviamente sarà altissimo e gli azzurri del ct Romeo Sacchetti dovranno dare il massimo per cercare una vittoria che alla vigilia risulta molto complicata; ricordiamo che tutte e due le Nazionali già sono qualificate alla seconda fase che inizierà venerdì 7 settembre e dove giocheranno nel girone con Spagna e la vincente del match dell’ultima giornata del girone C tra Portorico-Tunisia; sarebbe importante vincere perchè le squadre qualificate si porteranno dietro i punti acquisti nella prima fase. Bisognerà puntare soprattutto su Gallinari, Belinelli e Datome, ovvero i giocatori di punta, ma anche i vari Gentile, Hackett e Biligha quando chiamati in causa dovranno dare il massimo quando chiamati in causa.

Contro la forte Serbia si dovrà sbagliare il meno possibile perchè il coach Sasha Djordjevic ha a disposizione grandi giocatori, su tutti Jokic e Bogdanovic, stelle del campionato Nba. Nelle prime due giornate vittorie facili anche per le nostre avversarie: 105-59 all’Angola e 126-67 alle Filippine; ricordiamo che la Nazionale serba sia negli ultimi Mondiali (2014), sia alle ultime Olimpiadi è arrivata seconda solamente dietro ai quasi imbattibili Stati Uniti.

Italia-Serbia, diretta tv e streaming

Italia-Serbia, match valido per la terza giornata del girone D dei Mondiali, sarà visibile su Sky Sport Uno HD (ch.201 del decoder Sky e 472 del digitale terrestre) e su Sky Sport Arena HD (ch.204 Sky), con il commento di Flavio Tranquillo e il commento tecnico dell’ex cestista Davide Pessina.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.