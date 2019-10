Germani Basket Brescia – UNICS Kazan : dove vedere il match in streaming e diretta TV

Oggi, 2 Ottobre, la Germani Basket Brescia sarà impegnata nel primo incontro di Eurocup 2019/2020 contro i russi dell’Unics Kazan. La partita di questa sera al PalaLeonessa sarà ardua per i ragazzi di Coach Esposito, i quali sulla carta sembrano essere inferiori. La Leonessa però cavalca l’onda dell’entusiasmo dopo l’ultima giornata di Serie A, che l’ha vista imporsi totalmente sull’Olimpia Milano al Forum. Brescia ha vinto entrambe le partite giocate fino ad ora in campionato (contro Reggio Emilia e la stessa Milano), mentre per quanto riguarda l’Unics non ha ancora debuttato nel campionato russo.

Per Brescia vincere questa partita significherebbe veramente molto, sia moralmente e sia vedendo il suo girone per niente facile. Nel Gruppo C ci sono infatti anche gli spagnoli della Joventut, i turchi del Darussafaka (militante in Eurolega fino all’anno scorso), gli sloveni del Cedevita e i francesi del Nanterre. Per quanto riguarda invece le altre italiane impegnate in Eurocup, male ieri sera l’esordio per Venezia e Trento, mentre la Virtus Bologna debutterà questa sera contro i tedeschi del Ratiopharm Ulm.

Dove vedere la partita?

La partita potrà essere seguita via streaming disponendo dell’abbonamento di Eurosport Player. Per quanto riguarda la diretta TV invece non è prevista alcuna copertura.