Basket serie A2 girone Est: Pompea facile contro Orzinuovi

Alla Grana PAdano Arena di MAntova match infrasettimanale di campionato tra Pompea MAntova e Agribertocchi Orzinuovi, eccovi la cronaca della partita:

Primo quarto

Dopo una partenza con un parziale di 7-0 per la pompea, Orzinuovi si riporta sotto complice anche qualche errrore di troppo al tiro dei virgiliani. Ma ci pensa subito Clarke con una tripla a rimettere Mantova davanti 12-6 a metà periodo: anche Raspino entra in partita con un canestro dalla media distanza, 16-6 il parziale per i biancorossi, Orzinuovi impalabile sia in attacco che in difesa. Finale di quarto con recupero da parte dell’Agribertocchi Orzinuovi con punteggio fissato sul 21-18 per i padroni di casa: buone le prestazioni di Clarke e Lawson per la Pompea, Galmarini per i bresciani.

Secondo quarto

Inizio di quarto con tanti errori da entrambe le parti, partita che non decolla: prova a sbloccarla come sempre Clarke con un suo cavallo di battaglia, la tripla, 25-20 sempre avanti la Pompea. Ritmi molto bassi e molti falli, partita poco spettacolare, 31-27 per i padroni di casa. Sempre Clarke che prova a dare il là alla fuga Pompea con ennesimo tiro da tre a metà quarto, 34-27. Timeout di coach Finelli che nonostante il vantaggio vuole qualcosa di più dai suoi ragazzi: la Pompea può spingere sull’acceleratore se vuole e chiudere già la partita, questa è la sensazione da bordo campo al momento. Infatti ecco il cambio di ritmo che porta un +11 in un minuto i virgiliani: difesa che stringe le maglie e attacco che torna a funzionare sia in contropiede che da fuori, la Pompea prova un allungo prima dell’intervallo lungo.Finisce anche questo periodo con la Pompea avanti per 45 a 34, bene Clarke e Lawson che guidano l’attacco biancorosso, per Orzinuovi, Mekowulu con 10 punti e Galmarini 8 provano a tenere in piedi una partita.

Terzo quarto

Pronti via e parziale di 11-2 in questo periodo per la Pompea che arriva sul +20, 56-36. Orzinuovi sembra alle corde, troppa per ora la differenza in campo a livello tecnico, prò i mantovani devono rimanere concentrati sul parquet come in questi primi due quarti. Partita che si trascina con lo stesso spartito: Pompea che vivacchia sul proprio vantaggio di + 20 a 1 minuto dal termine, 64-44, Orzinuovi che arranca e non riesce a reagire, timeout di coach Salieri che non sa cosa fare ormai per arginare gli attacchi virgiliani e recuperare qualche punto. Terzo quarto che finisce col punteggio di 64-46 per la Pompea.

Quarto quarto

Tanti cambi per coach Finelli in questo quarto e piccolo recupero inevitabile per Orzinuovi che si porta a – 11, inevitabile anche il timeout sul 64-51 a 7 minuti abbondati al termine del match. Pompea imbasalmata ferma al palo dei 64 punti per quasi 4 minuti in questo periodo: come scriveo prima, mai abbassare la guardia e fermarsi ad attendere l’errore dell’avversario, le partite si possono sempre riaprire. Ci pensa sempre lui, Clarke con una tripla e il tiro aggiuntivo su fallo, + 15 a metà periodo , 70-55. Poche emozioni nella seconda parte del periodo, gestione da parte della Pompea del risultato, Orzinuovi che accorcia, ma non è sufficiente: Pompea Mantova batte Agribertocchi Orzinuovi 81-70

Pompea Mantova:

Sarto, Colussa, Poggi, Raspino, Visconti, Ferrara, Vigori, Ghersetti, Maspero, Clarke, Tognoni, Lawson

All.Finelli

Orzinuovi

Smith, Bossi, Siberna, Perin, Parrillo, Guerra, Ferraro, Galmarini, Negri, Mekowulu

All.Salieri