Basket serie A2 girone Est: Montegranaro espugna la Grana Padano Arena, Pompea beffata nel finale ancora una volta

Seconda partita in casa per la Pompea Mantova che alla grana Padano Arena ospita Montegranaro per ritornare alla vittoria dopo la sconfitta contro Ferrara della passata domenica: eccovi la cronaca della partita

Primo Quarto

Buona partenza per la Pompea con Ghersetti ma soprattutto Lawson che sembra davvero rigenerato dopo la deledente prestazione di domenica scorsa contro Ferrara, punteggio dopo 5 minuti di gioco 11-4 per i padroni di casa. Per Montegranaro molti errori sia dalla corta che dalla lunga distanza per ora. Seconda parte di periodo a favore dei marchigiani, l’ex Cucci e Bonacini riportano sotto Montegranaro, punteggio a fine primo quarto 21-15: buone le percentuali al tiro per la Pompea con Lawson, bene Cucci per Montegranaro

Secondo quarto

Pompea molto in palla anche in questo periodo, molte le palle recuperate con Visconti e Maspero sugli scudi, timeout inevitabile per coach Di Carlo, punteggio 28-19 per i virgiliani dopo due minuti di gioco: da segnalare tecnico per proteste al coach marchigiano. Fase senza americani in campo per la Pompea Mantova, piccolo riavvicinamento di Montegranaro, 33- 27 a metà quarto dopo un vantaggio massimo di +11 per i mantovani. Timeout Mantovasul 37-31, partita con alti e bassi da entrambe le formazioni, da segnalare Clarke ancora a 0 punti marcato bene dalla difesa di Montegranaro per ora. Finisce il secondo quarto con la Pompea avanti 43-39, Montegranaro in recupero.

Terzo quarto

Avvio del quarto con pareggio di Montegranaro, 45-45. Partita punto a punto ora dopo che la Pompea Mantova era stata sempre in vantaggio nei primi due periodi. Prova a rompere l’equilibrio Ghersetti con una tripla, 54-51 a metà quarto: equilibrio totale alla Grana Padano Arena con le due formazioni che non trovano l’allungo decisivo per il momento. Vantaggio marchigiano 55-54 con Mantova che sta sbagliando di tutto, addirittura schiacciate sotto canestro. Si sblocca Clarke con una tripla delle sue, lo segue Ghersetti, 60-57 per i padroni di casa. Finisce il terzo quarto con Clarke che svegliandosi ha messo il +9 per la Pompea, 67-58 per i biancorossi virgiliani; Montegranaro stordita dalle bombe in questi ultimi 3 minuti di periodo dopo aver anche condotto le danze per qualche minuto.

Quarto periodo

timeout dopo solo un minuto chiamato da coach Finelli dopo un parziale di 40 di Monetgranaro: vuole vederci chiaro subito l’allenatore di Mantova. Pompea sempre avanti anche se la partita rimane molto equilibrata: ametà quarto punteggio 71-67 e nessuno sembra avere la forza di allungare veramente. Molti errori da entrambe le parti come nel quarto precedente, vincerà chi farà meno errrori anche dalla lunetta. Da segnalare uno 0 su tre di Visconti veramente incredibile nonostante la buona prestazione dal campo. Marulli riporta Montegranaro in parità, 73-73 a 3,03 dal termine del match: sarà un finale battagliato e forse proprio i liberi decideranno l’esito dell’incontro. Partita sul 78-78 a 3 secondi dalla fine con palla in mano a Montegranaro e Thomas mette la tripla della vittoria con un canestro stratosferico sulla sirena, Montegranaro batte Pompea Mantova 81-78

Pompea Mantova

Sarto, Colussa, Poggi, Raspino, Visconti, Ferrara, Vigori, Ghersetti, Maspero, Epifani, Clarke, Lawson

Coach Finelli

Montegranaro

Thompson, Miani, Angellotti, Conti, Cortese, Bonacini, Marulli, Berti, Thomas, Cucci, Serpilli

Coach Di Carlo