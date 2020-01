EWE Oldenburg-Reyer Venezia : dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Questa sera, alle ore 20:00, la Reyer Venezia sarà ospite in Germania per affrontare l’EWE Oldenburg. La partita di questa sera sarà valevole per la prima giornata delle Top 16 di Eurocup del girone F. Le altre due squadre che completano il quadro del gruppo sono la Leonessa Brescia, che proprio ieri sera ha battuto al PalaLeonessa la quarta squadra del girone, il Promitheas. La Reyer Venezia si è qualificata alle top 16 arrivando prima nel Gruppo B con 8 vittorie e 2 sconfitte, davanti al Partizan (che questa sera in contemporanea con la Reyer giocherà contro la Virtus Bologna), Tofas e Rytas. Proprio la Reyer, nell’ultimo weekend, è riuscita ad acchiappare in extremis e fortunatamente l’ultimo pass per le Final Eight di Coppa Italia. Più complicato invece è stato il percorso dell’Oldenburg, squadra del gruppo D arrivata terza in classifica. Con 6 vittorie e 4 sconfitte, i tedeschi sono arrivati sotto all’Unicaja Malaga e al Galtasaray, e appena sopra all’Aquila Trento.

Le altre due italiane qualificatesi alla Top 16 di Eurocup sono la Virtus Bologna e l’Aquila Trento, entrambe facenti parti del gruppo E.

Dove vedere la partita?

La partita sfortunatamente non sarà visibile in alcun modo in diretta TV. EWE Oldenburg-Reyer Venezia si potrà invece seguire via streaming, disponendo di un abbonamento a Eurosport Player.