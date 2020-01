Oostende-Dinamo Sassari : dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Questa sera, alle 20:00, la Dinamo Sassari sarà impegnata nel decimo incontro di Champions League in quel di Oostende, Belgio. La corazzata di coach Pozzecco è attualmente prima in classifica, solitariamente, nel Gruppo A. Il passaggio del turno, seppur ancora non matematico, è ormai alle porte. I sardi hanno totalizzato in totale 7 vittorie e solo 2 sconfitte. Storia diversa per l’Oostende, la quale è aggrappata al quinto posto, un solo gradino al di sotto delle posizioni per qualificarsi. I belgi hanno registrato 4 vittorie e 5 sconfitte, al pari di Strasburgo e Lietkabelis. Sarà quindi molto importante per i padroni di casa riuscire a fare bene questa sera e conquistare una vittoria ardua. Il Banco di Sardegna infatti arriva da una striscia di 9 vittorie consecutive, tra campionato e Champions League ancora all’attivo.

La classifica del Gruppo A:

1: Sassari (7-2)

2: Manresa (6-3)

3: Turk Telekom (6-3)

4: Strasburgo (4-5)

5: Oostende (4-5)

6: Lietkabelis (4-5)

7: Hapoel Holon (3-6)

8: Torun (2-7)

Le due squadre si sono affrontate già lo scorso 30 Ottobre: a prevalere fu Sassari al Palaserradimigni con un tondo 90-71.

Dove vedere la partita?

La partita sarà visibile in diretta TV su Eurosport 2, canale 211 di Sky. Per la visione via streaming il match sarà trasmesso su Eurosport Player. L’alternativa sarebbe di seguirla su DAZN, dove è presente il canale Eurosport 2.