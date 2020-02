Olimpia Milano-Reyer Venezia: diretta tv e streaming, dove vedere basket Coppa Italia oggi 15 febbraio

Oggi pomeriggio alle ore 17.45 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, Olimpia Milano-Reyer Venezia scenderanno sul parquet per giocare la prima semifinale delle Final Eight di Coppa Italia di basket.

Olimpia Milano-Reyer Venezia, presentazione del match

Quella odierna sarà un match tutto da seguire con le due squadre che vengono da un quarto di finale completamente diverso: la formazione di Ettore Messina ha letteralmente dominato contro la Vanoli Cremona vincendo con un netto 86-62 grazie soprattutto al break iniziale di 20-2 che ha messo la gara subito nei binari giusti e con un Kaleb Tarczewski migliore in campo con 14 punti, 9 rimbalzi e 6 falli subiti; la squadra di Walter De Raffaele invece ha sconfitto la favorita Segafredo Virtus Bologna dominatrice del campionato italiano dopo una partita al cardiopalma per 82-81 dopo un tempo supplementare risolta da un canestro da due punti di Austin Daye a quattro secondi dalla fine e che ha visto Stefano Tonut il miglior marcatore dei veneti con 16 punti.

Sulla carta i lombardi partiranno con i favori del pronostico, ma contro i campioni d’Italia tutto è possibile soprattutto dopo quello che si è visto giovedì sera; nella classifica di Serie A le due formazioni sono divise da sei punti con Milano terza in classifica con 28 punti insieme a Brescia, mentre i veneti si trovano un pò attardati al settimo posto con 22 punti insieme a Trento e Fortitudo Bologna. Nella partita disputata al Taliercio valevole per la 13.a giornata le scarpette rosse si sono imposte per 71-70 dopo una gara equilibrata grazie ad una tripla di Vladimir Micov a quattro secondi dalla fine.

I precedenti complessivi tra le due squadre sono in totale 92 e che vedono l’Olimpia in netto vantaggio per 70-22.

Olimpia Milano-Reyer Venezia, diretta tv e streaming

L’incontro valido per i quarti di finale delle Final Eight di Coppa Italia tra Olimpia Milano-Reyer Venezia sarà visibile su Eurosport 2 HD (canale 211 di Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) a partire dalla ore 17.35.

Il match la lombardi e veneti potrà essere visto sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport.

Ricordiamo che l’incontro sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2 HD.

L’incontro non sarà visibile solamente a pagamento, ma anche in chiaro e più precisamente su Rai Sport HD (canale 227 del decoder Sky e 57 del digitale terrestre) e in in streaming gratuito su sito RaiPlay.it, servizio disponibile su pc, smartphone e tablet.