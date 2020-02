Olimpia Milano-Vanoli Cremona: diretta tv e streaming, dove vedere basket Coppa Italia oggi 13 febbraio

Oggi pomeriggio alle ore 18 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, Olimpia Milano-Vanoli Cremona scenderanno sul parquet per giocare il primo match dei quarti di finale delle Final Eight di Coppa Italia di basket.

Olimpia Milano-Vanoli Cremona, presentazione del match

Derby lombardo tutto da vedere quello odierno che deciderà la prima squadra ad accedere alla semifinale di sabato, dove ricordiamo l’avversario uscirà dall’altro quarto di finale in programma stasera alle ore 20.45 tra Segafredo Virtus Bologna-Umana Reyer Venezia.

Le due squadre nel campionato di Serie A si trovano a distanza di quattro lunghezze con gli uomini di Ettore Messina al terzo posto insieme alla Germani Basket Brescia con 28 punti, mentre i ragazzi di Meo Sacchetti sono al sesto posto con 24. Dunque un match che promette grandi emozioni come d’altronde è stato domenica scorsa quando al Mediolanum Forum di Assago le scarpette rosse si sono imposte per 77-74 dopo un match equilibrato e risolto grazie ad una tripla dall’angolo di Micov sul fil di sirena, prendendosi la rivincita della gara d’andata quando i cremaschi vinsero per 82-78.

Per la Vanoli è la quinta partecipazione delle ultime sei alle Final Eight, dove oltre alla bella vittoria della stagione scorsa si registrano anche due semifinali, invece per il coach Meo Sacchetti oltre al successo con Cremona nel 2019, ci sono anche due vittorie alla guida del Banco Sardegna Sassari. In tutto per lui 11 successi su 16 gare.

Per l’Olimpia invece è la quindicesima presenza alla fase finale delle Final Eight (undicesima consecutiva) anche se i successi sono stati solamente due (2016 e 2017), mentre coach Ettore Messina ha una media incredibile visto che ha vinto la manifestazione cinque volte su sei presenze e tra tutti gli allenatori è quello che con la percentuale di vittorie più alta nella storia della Coppa Italia (primo gettone nella stagione 1989-90), 49 gare vinte su 60 disputate (81.7%).

Per quanto riguarda le due squadre l’ultima volta che si sono affrontate nella Coppa nazionale è stato nel 2016 con larga vittoria milanese per 90-58.

Gli arbitri della gara saranno Michele Rossi di Sansepolcro (Arezzo), Massimiliano Filippini di Pisa e Andrea Bongiorni di Pisa.

Queste le statistiche delle due formazioni fino a questo momento.

Olimpia:

Punti segnati: 80.3

80.3 Assist: 15.7

15.7 Rimbalzi: 39.1

39.1 Miglior realizzatore: Keifer Sykes (13.8)

(13.8) Miglior assist-man: Sergio Rodriguez (4.9)

(4.9) Miglior rimbalzista: Kaleb Tarczewski (5.8)

Vanoli:

Punti segnati: 81.4

81.4 Assist: 16.2

16.2 Rimbalzi: 40.7

40.7 Miglior realizzatore: Ethan Happ (18.0)

(18.0) Miglior assist-man: Travis Diener (4.8)

(4.8) Miglior rimbalzista: Ethan Happ (8.8)

Olimpia Milano-Vanoli Cremona, diretta tv e streaming

L’incontro valido per i quarti di finale delle Final Eight di Coppa Italia tra Olimpia Milano-Vanoli Cremona sarà visibile su Eurosport 2 HD (canale 211 di Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste).

Il derby lombardo potrà essere visto sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport.

Ricordiamo che l’incontro sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2 HD.

L’incontro non sarà visibile solamente a pagamento, ma anche in chiaro e più precisamente su Rai Sport HD (canale 227 del decoder Sky e 57 del digitale terrestre) e in in streaming gratuito su sito RaiPlay.it, servizio disponibile su pc, smartphone e tablet.