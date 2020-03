Allianz Pallacanestro Trieste-OriOra Pistoia : dove vederla in diretta TV e streaming Serie A 7 Marzo

Finalmente questo weekend tornerà il basket made in Italy, dopo il rinvio della scorsa giornata a causa del corona virus. La ventiquattresima giornata vedrà giocare tutte le partite in programma a porte chiuse, continuando il periodo precauzionale per debellare il virus. Si apriranno le danze domani sera, 7 Marzo, alle ore 20 all’Allianz Arena di Trieste, dove l’Alma ospiterà l’OriOra Pistoia. Si tratta di un match di vitale importanza per entrambe le squadre, appaiate in quindicesima e sedicesima posizione, avanti solo alla massacrata Pesaro. Solo una vittoria divide le due squadre, con un vantaggio di due punti di Pistoia su Trieste. Entrambe le squadre hanno giocato l’ultima partita ufficiale il 9 Febbraio, vale a dire quasi un mese fa. I toscani arrivano da due vittorie di fila contro Roma e Reggio Emilia, ma precedentemente hanno avuto una striscia di ben 5 sconfitte di fila. Situazione abbastanza simile anche per Trieste, sconfitta nell’ultima al PalaLeonessa e vincente sorprendentemente nella penultima contro i giganti della Dinamo Sassari.

La partita di andata si giocò il 3 Novembre dello scorso anno, con una vittoria in casa dell’OriOra per 76-72. Sarà quindi importante vedere anche la differenza punti in ottica di un possibile piazzamento finale a pari punti.

Dove vedere la partita?

La partita sarà visibile a partire dalle 20:00 di domani 7 Marzo disponendo di un abbonamento a Eurosport Player.