Banco di Sardegna Sassari – San Pablo Burgos : dove vedere la partita di Champions League in diretta TV e streaming

Questa sera ritorna in scena, finalmente, il basket giocato con gli ottavi di finale di Champions League. I sardi del Banco di Sardegna Sassari alle 20:30 ospiteranno al Palaserradimigni gli spagnoli del San Pablo Burgos per la partita di andata delle fasi finale della coppa continentale. La squadra di Coach Pozzecco non gioca una partita ufficiale da quasi un mese (14 Febbraio nell’eliminazione dalle Final Eight da parte dell’Happy Casa Brindisi) visto lo scenario attuale in Italia a causa del Corona Virus. Ricordiamo che Sassari si è qualificata alle fasi finali del torneo arrivando seconda nel Gruppo A, mentre San Pablo terza nel gruppo B. La gara di ritorno si giocherà in Spagna, il 10 Marzo, dove uscirà la squadra che tra le due avrà meritato di più di approdare ai quarti. Ai quarti si incontrerà la vincente di un’altro ottavo di finale, o l’Hapoel Jerusalem o il Peristeri.

Al servizio di Gianmarco Pozzecco, già da questa sera, ci sarà il neo acquisto Jaime Smith, vecchia gloria sarda della scorsa stagione ritornata sull’isola.

Dove vedere la partita?

La partita sarà visibile a partire dalle 20:30 disponendo di un abbonamento a Eurosport Player. Non è prevista alcuna copertura televisiva per Banco di Sardegna Sassari – San Pablo Burgos.