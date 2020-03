Denver Nuggets – Milwaukee Bucks: dove vederla in TV e streaming NBA 10 Marzo

Questa notte, alle ore 02:00 italiane, i Denver Nuggets ospiteranno nel freddo Pepsi Center i Milwaukee Bucks. Si tratta di una partita giocata tra due franchigie che volano ad alta quota nelle rispettive conference, con la squadra capeggiata da Nikola Jokic terza nella western, e la compagine di Antetokounmpo & co in vetta alla eastern. Denver nell’ultima partita giocata la scorsa notte ha clamorosamente perso in casa dei Cleveland Cavaliers per 104-102. Per quanto riguarda i Bucks invece ieri, nella prima serata italiana, ha perso contro Phoenix con un punteggio che suggerisce la scarsa difesa utilizzata (140-131). Proprio Milwaukee ha perso 3 delle ultime 4 partite (dopo averne vinte 6 di fila), a causa principalmente dell’infortunio che sta tenendo Giannis Antetokounmpo fermo ai box. Anche questa notte l’MVP non scenderà in campo ad aiutare i suoi Bucks in difficoltà, ai quali spetterà una partita alquanto ostica. Le due squadre si sono già incontrate in questa stagione, poco più di un mese fa, l’1 Febbraio. Vinsero i Nuggets per ben 127-115.

Dove vedere la partita?

La partita sarà visibile in diretta a partire dalle ore 2:00 di questa notte 9 Marzo, su Sky Sport Arena HD (canale 204 di Sky). Si potrà inoltre rivedere in differita ale ore 11, 14, 20 e 23 su Sky Sport NBA HD. Il commento è a cura di Alessandro Mamoli e Davide Pessina.