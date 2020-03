Eurolega – Il CSKA piega lo Zenit con James, l’Olympiacos vince il derby

La ventisettesima giornata di Eurolega fa registrare nella serata di martedì oltre al colpo esterno del Real Madrid a Milano, le affermazioni interne di CSKA Mosca, Olympiacos, Asvel Villeurbanne e Zalgiris Kaunas. Il CSKA Mosca torna al successo dopo la bruciante sconfitta patita in casa allo scadere contro il Barcellona piegando alla Megasport Arena la resistenza di un combattivo Zenit San Pietroburgo per 84-76. La decima vittoria interna consente alla compagine di Dimitris Itoudis, trascinata ancora una volta da Mike James (27 punti e 5 assist), di agganciare almeno per una notte il Maccabi Tel Aviv al quarto posto. Non bastano allo Zenit i 28 punti di Austin Hollins per evitare il sesto ko consecutivo. L’Olympiacos si lascia alle spalle il ko di Tel Aviv aggiudicandosi in volata al Peace and Friendship Stadium il derby contro il Panathinaikos per 81-78. Nel quinto successo interno di fila conseguito dal complesso di Georgios Bartzokas in evidenza McKissic con 22 punti. Terza sconfitta consecutiva per il Panathinaikos che ha in Calathes il suo uomo migliore (18 punti, 6 rimbalzi e 5 assist).

L’Asvel Villeurbanne ritrova al quarto tentativo la via della vittoria prevalendo in casa sul Valencia per 72-65. Fatale alla compagine spagnola, arrivata al terzo ko di fila, il 7-0 subito nel penultimo minuto di gioco quando la squadra si trovava sotto soltanto di due lunghezze (63-61). Per i padroni di casa prove convincenti di Lighty (20 punti) e Taylor (10 punti e 5 assist). Terza vittoria consecutiva per lo Zalgiris Kaunas che alla Zalgario Arena s’impone sul Khimki Mosca per 96-85. Il quinto successo interno di fila consente alla complesso lituano di scavalcare in classifica quello russo, avendo a parità di successi ottenuti, una differenza canestri favorevole nel doppio confronto. Cinque uomini in doppia cifra per la compagine di Sarunas Jasikevicius (LeDay 23, Rivers 15, Lekavicius 14, Milaknis 12 e Ulanovas 10) che chiude la sfida con percentuali da favola (71, 9% da due e 50% da tre). Si ferma a tre la striscia di vittorie consecutive del Khimki che invano con Shved (24 punti), Timma (20 punti), Jerebko (17 punti e 10 rimbalzi) e Jovic (10 punti e 7 assist) ha cercato di rientrare dal meno venti accusato a metà del secondo quarto.