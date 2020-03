Eurolega – Micov allo scadere: l’Olimpia passa a Valencia

Una tripla di Micov allo scadere dell’overtime consente all’Olimpia Milano d’imporsi nel deserto de “La Fonteta” sul Valencia per 83-81 in una sfida valida per il ventottesimo turno di Eurolega. L’affermazione esterna che mancava dal 29 ottobre pone fine ad una striscia di cinque sconfitte consecutive della compagine di Messina nella massima competizione cestistica per club a livello continentale. L’avvio equilibrato (12-12 dopo poco più di sette minuti) è rotto da un break di 9-0 favorevole all’Olimpia. A metà partita gli ospiti conservano pressoché inalterato il proprio vantaggio (36-28). Il confronto ritorna in perfetta parità (48-48) alla fine della terza frazione vinta dal Valencia 20-12. Milano, tornata avanti di sei lunghezze (54-48) in avvio di ultimo quarto, subisce un parziale di 12-2 che consente ai padroni di casa di andare a condurre 58-56 a cinque minuti dal termine. Un contro-parziale biancorosso di 7-0 firmato da Micov e Roll sembra imprimere la svolta decisiva alla gara che invece vede il Valencia impattare a quota 63 con un gioco da tre punti di Abalde e due liberi di Dubljevic. A sette secondi dalla fine Micov sigla il nuovo vantaggio Olimpia ma una gran giocata di Abalde porta la sfida all’overtime.

Il supplementare vede il Valencia prende subito il comando. Il 2/2 di Abalde dalla lunetta per l’80-76 a 22 secondi dalla conclusione sembra chiudere il match. Rodriguez non ha però nessuna intenzione di arrendersi. “El Chacho” va a segno per il meno due, commette fallo su Abalde che realizza soltanto uno dei due tiri liberi a sua disposizione e sigla il 2/2 dalla lunetta che riporta Milano ad un solo punto ad otto secondi dal termine (81-80). Al resto ci pensa Micov: l’ala serba spende fallo su Colom che fa 0/2 ai liberi ed infila sulla sirena la tripla della vittoria. Non bastano al Valencia i 21 punti di Abalde ed i 19 di Dubljevic per evitare il quarto ko di fila. L’Olimpia chiude con quattro uomini in doppia cifra (Rodriguez 16 e 9 assist, Micov 13 e 7 rimbalzi, Scola e Roll 11).

Gli altri incontri della serata fanno registrare la clamorosa affermazione esterna del CSKA sul Panathinaikos per 97-66 ed i successi interni del Real Madrid sul Villeurbanne per 87-78 e dello Zenit San Pietroburgo in rimonta sullo Zalgiris per 77-76 dopo un tempo supplementare.