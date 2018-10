Basket Eurolega, Olympiakos-Olimpia Milano 75-99 (Video Highlights): dominio biancorosso al Pireo

Basket Eurolega. L’Olimpia Milano domina l’Olympiakos ad Atene. 75-99 il punteggio a favore dei biancorossi che riscattano, con una larga vittoria, la sconfitta di due giorni fa con il Real Madrid. Concluso il primo quarto con il 26-24 a favore di greci, l’Olimpia ha ribaltato il risultato nella seconda frazione ottenendo il vantaggio all’intervallo (41-44). Nel terzo quarto lo strappo decisivo con Milano che sale al +10 (63-73) . Nel quarto parziale, la reazione dell’Olympiakos non arriva e l’Olimpia a suon di triple domina i rivali ed espugna il Pireo con il +24 finale. Un risultato fantastico che vale agli uomini di Pianigiani la seconda vittoria in Eurolega dopo quella all’esordio con il Budconost

VIDEO HIGHLIGHTS OLYMPIAKOS-OLIMPIA MILANO | BASKET EUROLEGA



Basket Eurolega, Olympiakos-Olimpia Milano: presentazione del match

Nemmeno il tempo di digerire la sconfitta casalinga con il Real Madrid, che per l‘Armani Exchange Milano è tempo di tornare sul palcoscenico dell’Eurolega per sfidare l’Olympiakos nella terza giornata della competizione. In questo articolo vedremo insieme a voi le modalità per vedere Olympiakos-Olimpia Milano in streaming live oggi 19 ottobre dalle ore 20. Gli uomini di Pianigiani sono chiamati a risalire la china dopo la sconfitta con i campioni in carica, nonostante l’ottima prestazione. L’avversario odierno è però ostico: l’Olympiakos, infatti, punta con decisione alla Final Four 2019 di Vitoria e lo Stadio della Pace e dell’Amicizia avrà al suo interno un clima all’opposto rispetto al nome che porta. Inoltre, gli uomini di coach Blatt sono a punteggio pieno in virtù delle vittorie contro il Chimki ed il Saski Bassonia. A Milano serve un’ulteriore prova di forza per confermare quanto di buono fatto vedere in almeno tre quarti di gara contro gli spagnoli e soprattutto per risalire in fretta la classifica.

Dove vedere Olympiakos-Olimpia Milano in streaming oggi? Tutte le informazioni sulla sfida di Eurolega

Gli appassionati di Eurolega e i tifosi del club meneghino si staranno chiedendo dove vedere Olympiakos-Olimpia Milano in streaming live? La gara della terza giornata del torneo sarà visibile solo ed esclusivamente attraverso l’applicazione Eurosport Player, utilizzabile tramite pc, smartphone e tablet. Attenzione: gli abbonati a Sky e Premium che hanno nel loro bouquet i canali tv Eurosport non avranno accesso diretto ad Eurosport Player che, come molti già sapranno, ha un costo d’abbonamento ed un palinsesto totalmente differenti. Dunque ribadiamo che lo streaming Olympiacos-Olimpia Milano sarà visibile solo su Eurosport Player. Inoltre non sarà possibile vedere Olympiakos-Olimpia Milano in diretta TV: i canali tv di Eurosport, a differenza di quanto fatto in occasione della sfida di mercoledì scorso con il Real Madrid, non trasmetteranno la gara del club milanese.